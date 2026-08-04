Андреева объяснила, почему второй год подряд решила сыграть на US Open в миксте

— В первую очередь мне очень понравилось, как мы провели время вместе. Он, конечно, очень опытный теннисист, и мне было интересно проводить с ним время, общаться и наблюдать, как он подходит к некоторым вещам. При этом я люблю играть в паре, и когда увидела возможность сыграть микст с одним из лучших игроков ATP-тура, решила этим воспользоваться.