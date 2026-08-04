Андреева объяснила, почему второй год подряд решила сыграть на US Open в миксте

Чемпионка «Ролан Гаррос» заявилась в паре с Андреем Рублевым.
— В прошлом году вы участвовали в первом обновленном миксте на US Open с Даниилом. Что вам понравилось тогда, из-за чего вы решили это повторить?
— В первую очередь мне очень понравилось, как мы провели время вместе. Он, конечно, очень опытный теннисист, и мне было интересно проводить с ним время, общаться и наблюдать, как он подходит к некоторым вещам. При этом я люблю играть в паре, и когда увидела возможность сыграть микст с одним из лучших игроков ATP-тура, решила этим воспользоваться.
Мне было интересно; я думала, что мы просто повеселимся, но сразу после выхода на корт занервничала.
Для меня это был прекрасный шанс провести время с классным теннисистом ATP-тура — и в то же время, думаю, мы оба хотели выиграть. Мне было очень весело, поэтому я захотела повторить это в следующем сезоне. Но уже с Андреем Рублевым (смеется), — сказала Андреева на пресс-конференции в Торонто.
Я посмотрел революционный турнир микстов на US Open-2025 — вот 13 впечатлений.