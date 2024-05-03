Это был незабываемый сезон! Главные события женской волейбольной Суперлиги-2023/2024 | Источник: ВК «Динамо Ак Барс»

В женской волейбольной Суперлиге завершился сезон-2023/2024. Затяжные и яркие финальные серии, скандалы, новый-старый чемпион и фантастические показатели в цифрах индивидуальной статистики — и это далеко не всё, чем запомнится минувший розыгрыш чемпионата поклонникам волейбола.

Казань — чемпион!

Начнём, пожалуй, сразу с вишенки на торте — с обладателя главного трофея. «Динамо-Ак Барс» не просто вернулось в топ лучших команд, а сразу поднялось на верхнюю ступень золотого пьедестала и вернуло себе титул после трёхлетней паузы. Казанские волейболистки в драматичном финале обыграли калининградский «Локомотив». Это фактически повторило события весны 2020 года, когда волейболистки из Казани также одержали верх над железнодорожницами и завоевали золотые медали чемпионата.

Весной 2024-го казанский клуб стал семикратным чемпионом страны. Во многом это стало возможным благодаря нынешнему главному тренеру команды Зорану Терзичу, который вернулся в Россию из Турции, где работал с одним из сильнейших клубов мира «Фенербахче». Колоссальный опыт сербского специалиста помог за один год создать боеспособную команду, которая забрала награды высшей пробы в главной гонке сезона.

Не цифры, а фантастика!

А две героини финальной серии заслуживают нашего отдельного внимания, потому что показали космические цифры по итогам всего чемпионата. Это диагональная калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт и блокирующая «Динамо-Ак Барс» Ангелина Лазаренко. Турчанка закончила сезон с феноменальным показателем — 797 набранных очков (это и атака, и блок, и эйс). У ближайшей к ней Анастасии Гарелик — всего 653 очка. Лазаренко же отличилась в одном элементе — блоке. Центральная казанской команды 160 раз останавливала чужие атака (1,29 очка за партию).

Провал и сенсация

«Бронзовая» серия принесла российским поклонникам волейбола настоящую сенсацию: чемпионки прошлого года из московского «Динамо» остались вообще без медалей. Бело-голубые, отлично смотревшиеся в начале сезона и забравшие все остальные трофеи, не дотянули даже до бронзы.

Сначала московские волейболистки оступились в полуфинале, где им преградил путь калининградский «Локомотив». А затем уже в утешительном финале «Ленинградка» окончательно добила «Динамо» — 3−2.

И если для бело-голубых такой результат «бронзовой» серии — это провал, то для Александра Кашина и его команды — настоящий успех, который войдёт в историю. Для «Ленинградки» это первые медали чемпионата России за всё время существования клуба. До этого лучшим результатом было пятое место в сезоне-2007/2008. Для питерской команды этот волейбольный вообще стал отличным: жёлто-чёрные играли в финалах Кубков Столетия и России, а также стали обладателями Кубка губернатора Калининградской области.

Затяжные серии и скандалы

Вообще, плей-офф стал настоящим украшением сезона. А особенно порадовали затяжные серии. Начиная с полуфиналов, ни одна дуэль не обошлась тремя матчами. А главные битвы превзошли все ожидания: сразу обе пары играющих команд зарубились не на шутку: для того чтобы выявить медалистов, понадобилось максимальное количество игр. Такого накала борьбы и драматизма не было давно. А эмоции и вовсе зашкаливали.

Неудивительно, что эмоции в решающей пятой встрече полуфинала между «Динамо» и «Локомотивом» привели к скандалу после неё. Антигероями стали Эбрар Какракурт и Наталья Гончарова. Диагональная «Локо» слишком бурно праздновала победу, чем спровоцировала ответную реакцию и некорректные жесты со стороны капитана московского клуба.

А в одном из матчей «бронзовой» серии нервы сдали у главного тренера «Ленинградки». Александр Кашин после поражения в домашней игре всё с тем же «Динамо» в комментариях использовал нецензурную лексику, что вызвало бурю эмоций в социальных сетях. А в следующем матче тренеры команд не пожали друг другу руки. Но не будем делать скоропалительных выводов. Кто прав, а кто виноват, будет решать дисциплинарная комиссия.