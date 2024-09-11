«Рождена быть ковбойшей»: самая красивая волейболистка примерила новый образ: фото великолепной Кей Алвес

В 2023 году Кей решила завершить спортивную карьеру, чтобы больше времени уделять своему развитию в медиа-сфере. Однако ради участия в первой в США профессиональной лиге женского волейбола она вернулась на площадку. И не просто так. Проект обещает стать главным событием в мире женского волейбола и уже привлек более 60 миллионов долларов инвестиций от звёзд спорта и шоу-бизнеса.