«Рождена быть ковбойшей»: самая красивая волейболистка примерила новый образ: фото великолепной Кей Алвес

В 2023 году Кей решила завершить спортивную карьеру, чтобы больше времени уделять своему развитию в медиа-сфере. Однако ради участия в первой в США профессиональной лиге женского волейбола она вернулась на площадку. И не просто так. Проект обещает стать главным событием в мире женского волейбола и уже привлек более 60 миллионов долларов инвестиций от звёзд спорта и шоу-бизнеса.
Алвес будет играть за команду из Хьюстона, и волейболистка готовится к сезону не только с помощью тренировок, но и примеряя на себя главный аксессуар штата Техас — ковбойскую шляпу.
«Эту игру невозможно скрыть, я рождена быть ковбойшей», — написала спортсменка в своих соцсетях.
Сложно предсказать, какие результаты покажет Алвес, которая не играла год. Но даже если она будет выходить на площадку всего на пару минут, это уже привлечёт огромную аудиторию поклонников. А на начальном этапе это то, что нужно лиге и самой Кей.