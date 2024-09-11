Реванша не будет. Второй Суперкубок для Казани

Вторая партия стала для гостей еще более кошмарной. Причем до ее середины шла равная борьба, а затем «Динамо» как будто уперлось в какую-то невидимую стену. Со счета 10:9 в свою пользу они уступили 10 розыгрышей подряд! А всего до конца сета набрали еще только два очка. Вдруг пропала подстраховка в защите, разладился прием, что позволяло «Динамо-Казань» штамповать эйсы, Гончарова снова уперлась в блок. Тогда как Мартинес и Елизавета Лукьянова просто куражились над обороной соперниц. Казалось, что играют не две примерно равные по классу команды, а лидер громит аутсайдера.