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Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал первенства Европы до 20 лет

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сборная России обыграла команду Израиля в стыковом матче за выход в четвертьфинал первенства Европы по водному поло среди девушек до 20 лет, которое проходит в Оэйраше (Португалия).

Источник: РИА Новости Спорт

Встреча завершилась со счетом 22:8 в пользу россиянок. В четвертьфинале команда сыграет 5 августа с командой Венгрии.

Турнир завершится 7 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.