Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал первенства Европы до 20 лет

Встреча завершилась со счетом 22:8 в пользу россиянок. В четвертьфинале команда сыграет 5 августа с командой Венгрии.
Турнир завершится 7 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сборная России обыграла команду Израиля в стыковом матче за выход в четвертьфинал первенства Европы по водному поло среди девушек до 20 лет, которое проходит в Оэйраше (Португалия).
Встреча завершилась со счетом 22:8 в пользу россиянок. В четвертьфинале команда сыграет 5 августа с командой Венгрии.
Турнир завершится 7 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.