Китаянка Чэнь Мэн выиграла золото в настольном теннисе

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
16
11
9
2Австралия
12
7
5
3США
11
20
20
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Рис Макклинаган
Нариман Курбанов
Стивен Недорошик
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Корея
Германия
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Джейд Кэйри
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Финал
Чен Цинь Чен / Джия И Фан
Лю Шен Шу / Тин Нин
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Бразилия
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артем Долгопят
Джейк Джерман
Результаты
Стрельба
Скит. Мужчины. Финал
Винсент Хэнкок
Коннер Линн Принс
Ли Мен Юань
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чжэн Циньвэнь
Донна Векич
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Перли Тан / Муралитаран Тинаа
Нами Матцуяма / Чихару Шида
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Си Хен Лим
Си Хен Нам
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Хун Ен Джон
Лиза Барбелин
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Финал
Сун Ингша
Чен Менг
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нина Хаята
Шин Юбин
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Тэйлор Фритц / Томми Пол
Томаш Махач / Адам Павлашек
Результаты
Парусный спорт
IQFoil. Мужчины. Финал
Том Ревени
Грэ Моррис
Люк ван Опзееланд
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Мэттью Эбден / Джон Пирс
Раджив Рам / Остин Крайчек
Результаты
Парусный спорт
IQFoil. Женщины. Финал
Марта Маджетти
Шэрон Кантор
Эмма Уилсон
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Мужчины. Финал
Великобритания
Нидерланды
США
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Групповая гонка. Мужчины. Финал
Ремко Эвенепоель
Валентин Мадуа
Кристоф Лапорт
Результаты
Гребля академическая
Восьмерка. Женщины. Финал
Румыния
Канада
Великобритания
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
18:00скороПольшаИталия
Теннис. Мужчины. Матч за 3-е место
18:00скороЛоренцо МузеттиФеликс Оже-Альяссим
Футбол. Женщины. 1/4 финала
18:00скороИспания (олимп.)Колумбия (олимп.)
Баскетбол. Мужчины. Группа C
18:15скороПуэрто-РикоСША
Дзюдо. Микст. Финал
18:20скороЯпонияФранция
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
19:35скороФранцияАвстралия
Фехтование. Женщины. Матч за 3-е место
20:00скороФранцияЯпония
Гандбол. Женщины. Группа A
20:00скороНорвегияГермания
Футбол. Женщины. 1/4 финала
20:00скороКанада (олимп.)Германия (олимп.)
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
20:05скороКитайСША
Водное поло. Мужчины. Группа B
20:30скороСербияФранция
Легкая атлетика. Мужчины
20:35скороЯдро. Мужчины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
20:45скороГерманияБельгия
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
21:00скороДжамал ХарвиМунарбек Сейитбек
Фехтование. Женщины. Финал
21:00скороКореяУкраина
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
21:16скороСудаи Харада Хавьер Ибаньес Диас
Легкая атлетика. Женщины
21:20скороТройной прыжок. Женщины. Финал
Плавание. Мужчины
21:30скоро100 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
21:32скороЗейяд ЭшашЛьюис Ричардсон
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
21:48скороНисхант ДевМарко Алонсо Верде Альварес
18:46 (мск), источник: Спорт Mail

Китаянка Чэнь Мэн выиграла золото в настольном теннисе

Золотая медаль на Олимпийских играх в Париже стала для Чэнь Мэн третьей в карьере.

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Китайская спортсменка Чэнь Мэн завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже по настольному теннису в женском одиночном разряде, обыграв свою соотечественницу Сунь Инша со счетом в шести сетах — 4:2.

В матче за третье место японка Хина Хаята обошла Ю Пин Син из Южной Кореи — 4:2.

30-летняя Чэнь Мэн на предыдущих Олимпийских играх в Токио стала первой в одиночном и командном разряде. Чэнь Мэн имеет возможность завоевать еще одну награду высшей пробы в Париже — спортсменка выступит в составе сборной Китая в соревнованиях команд.

Париж, Франция. Настольный теннис. Женщины

  1. Чэнь Мэн (Китай).
  2. Сунь Инша (Китай).
  3. Хина Хаята (Япония).

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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