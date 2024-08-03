Китаянка Чэнь Мэн выиграла золото в настольном теннисе

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Китайская спортсменка Чэнь Мэн завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже по настольному теннису в женском одиночном разряде, обыграв свою соотечественницу Сунь Инша со счетом в шести сетах — 4:2.

В матче за третье место японка Хина Хаята обошла Ю Пин Син из Южной Кореи — 4:2.

30-летняя Чэнь Мэн на предыдущих Олимпийских играх в Токио стала первой в одиночном и командном разряде. Чэнь Мэн имеет возможность завоевать еще одну награду высшей пробы в Париже — спортсменка выступит в составе сборной Китая в соревнованиях команд.

Париж, Франция. Настольный теннис. Женщины