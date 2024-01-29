Тейлор Свифт поцеловала футболиста после выхода в Супербоул: видео
Известная американская певица разделила со своим возлюбленным радость от важной победы.
Известная американская певица разделила со своим возлюбленным радость от важной победы.
Американская певица Тейлор Свифт поздравила своего молодого человека, тайт-энда «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси с выходом в Супербоул.
«Чифс» в финале конференции обыграли «Балтимор Рейвенс» (17−10), несмотря на то, что играли на выезде и считались андердогами.
Свифт и Келси стали встречаться осенью. С тех пор певица стала часто появляться на трибунах стадиона «Арроухед» в Канзас-Сити.
В начале декабря Свифт получила приз «Человек года» по версии издания Time.