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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Тейлор Свифт поцеловала футболиста после выхода в Супербоул: видео

Известная американская певица разделила со своим возлюбленным радость от важной победы.

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Американская певица Тейлор Свифт поздравила своего молодого человека, тайт-энда «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси с выходом в Супербоул.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Чифс» в финале конференции обыграли «Балтимор Рейвенс» (17−10), несмотря на то, что играли на выезде и считались андердогами.

Свифт и Келси стали встречаться осенью. С тех пор певица стала часто появляться на трибунах стадиона «Арроухед» в Канзас-Сити.

В начале декабря Свифт получила приз «Человек года» по версии издания Time.

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