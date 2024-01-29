Тейлор Свифт поцеловала футболиста после выхода в Супербоул: видео

Американская певица Тейлор Свифт поздравила своего молодого человека, тайт-энда «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси с выходом в Супербоул.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240353&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Чифс» в финале конференции обыграли «Балтимор Рейвенс» (17−10), несмотря на то, что играли на выезде и считались андердогами.

Свифт и Келси стали встречаться осенью. С тех пор певица стала часто появляться на трибунах стадиона «Арроухед» в Канзас-Сити.