Трамп станет первым действующим президентом США, который посетит Супербоул

Президент США Дональлд Трамп посетит Супербоул-2025. Матч, в котором сыграют «Филадельфия» и «Канзас-Сити», пройдет 10 февраля в Новом Орлеане. Начало игры запланировано на 2:30 по московскому времени.
Дональд Трамп планирует лично присутствовать на игре между командами из Канзас-Сити и Филадельфии. Действующий президент США впервые в истории посетит финальный матч по американскому футболу.
В этом году общая сумма ставок на Супербоул, которые уже сделали игроки в Соединенных Штатах Америки в этом году, достигла рекордной отметки — 23 млрд долларов. Это уже на 7 млрд долларов больше, чем было поставлено на главный матч сезона в американском футболе год назад.
В связи с недавним терактом в Новом Орлеане, когда в результате наезда автомобиля на толпу людей погибло 14 человек, власти предпринимают беспрецедентные меры безопасности. Министерство внутренней безопасности США классифицировало предстоящее спортивное событие как мероприятие «первого уровня» по степени угрозы.
Ожидается, что в район проведения матча прибудет более 100 000 болельщиков. Для обеспечения их безопасности будет задействовано около 700 сотрудников профильного ведомства. Власти призывают граждан проявлять бдительность и сообщать о любых подозрительных действиях.