Трамп станет первым действующим президентом США, который посетит Супербоул

В этом году общая сумма ставок на Супербоул, которые уже сделали игроки в Соединенных Штатах Америки в этом году, достигла рекордной отметки — 23 млрд долларов. Это уже на 7 млрд долларов больше, чем было поставлено на главный матч сезона в американском футболе год назад.