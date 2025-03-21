В США футбольный тренер обвинен в краже интимных фото студенток

По данным следствия, 42-летний Уайсс на протяжении нескольких лет неправомерно получал несанкционированный доступ к базам данных студентов более чем 100 колледжей и университетов, которые поддерживались сторонним поставщиком. В общей сложности он скачал персональные и медицинские данные более 150 тыс. студентов-спортсменов и с их помощью взломал около 2 тыс. аккаунтов в соцсетях, облачных хранилищах и электронных почтах.
После того как Уайсс получил доступ к этим аккаунтам, он скачивал интимные фотографии и видео. Его жертвами в основном становились спортсменки студенческих команд.
Прокуратура Восточного округа Мичигана выдвинула против Уайсса обвинения по 14 эпизодам несанкционированного доступа к компьютерам и 10 эпизодам кражи личных данных с отягчающими обстоятельствами.
В январе 2023 года Уайсс в связи с началом расследования был уволен из университета Мичигана. Он проработал два года в студенческой команде по американскому футболу «Мичиган Вулверинс», где отвечал за работу с квотербеками и исполнял функции помощника координатора нападения. С 2009 по 2020 год Уайсс работал в тренерском штабе «Балтимор Рэйвенс». В 2013 году он помог команде выиграть Супербоул.
Университет Мичигана является одним из старейших и крупнейших высших учебных заведений в США. В нем обучается свыше 50 тыс. студентов. Также Мичиган славится своей спортивной программой, которая воспитала около 200 олимпийских медалистов.
«Мичиган Вулверинс» — одна из самых успешных студенческих команд США по американскому футболу. «Росомахи» 12 раз становились чемпионами (в последний раз — в 2023 году), а также являются рекордсменами по общему числу выигранных матчей в колледж-футболе (1012). Домашний стадион «Мичигана» — крупнейшее спортивное сооружение в США, вмещающее более 107 тыс. человек. Самым знаменитым воспитанником «Вулверинс» является семикратный чемпион НФЛ Том Брэди.