В США футбольный тренер обвинен в краже интимных фото студенток

В январе 2023 года Уайсс в связи с началом расследования был уволен из университета Мичигана. Он проработал два года в студенческой команде по американскому футболу «Мичиган Вулверинс», где отвечал за работу с квотербеками и исполнял функции помощника координатора нападения. С 2009 по 2020 год Уайсс работал в тренерском штабе «Балтимор Рэйвенс». В 2013 году он помог команде выиграть Супербоул.