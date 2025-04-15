Вице-президент США Джей Ди Вэнс сломал кубок чемпионата по американскому футболу

Накануне футбольная команда из университета штата Огайо посетила Белый дом, где встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Во время общей фотографии попытался поднять 16-килограммовый трофей, который в его руках неожиданно отделился от основания.
После инцидента Вэнс решил не рисковать и на фото позировал вместе с трофеем, отделенным от его основания.
«Я не хотел, чтобы кто-то после штата Огайо получил кубок, поэтому я решил его сломать», — написал Вэнс в соцсетях.
Примечательно, что Джей Ди Вэнс является выпускником Университета штата Огайо.
В январе 2025 года «Огайо Стейт» в девятый раз в своей истории стал чемпионом колледж-футбола, обыграв в решающем матче «Нотр-Дам» (34:23).