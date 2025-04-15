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Вице-президент США Джей Ди Вэнс сломал кубок чемпионата по американскому футболу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс случайно уронил чемпионский кубок Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по американскому футболу. Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Накануне футбольная команда из университета штата Огайо посетила Белый дом, где встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Во время общей фотографии попытался поднять 16-килограммовый трофей, который в его руках неожиданно отделился от основания.

После инцидента Вэнс решил не рисковать и на фото позировал вместе с трофеем, отделенным от его основания.

«Я не хотел, чтобы кто-то после штата Огайо получил кубок, поэтому я решил его сломать», — написал Вэнс в соцсетях.

Примечательно, что Джей Ди Вэнс является выпускником Университета штата Огайо.

В январе 2025 года «Огайо Стейт» в девятый раз в своей истории стал чемпионом колледж-футбола, обыграв в решающем матче «Нотр-Дам» (34:23).