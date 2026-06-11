Махоумс подписал первый в истории НФЛ контракт на сумму свыше $500 млн

«Канзас-Сити Чифс» и квотербек Патрик Махоумс договорились о продлении контракта на два года. Об этом сообщили NFL Network и NFL.com.
После внесенных изменений общая стоимость соглашения составила 504,75 миллиона долларов. Это первый контракт в истории НФЛ, превысивший отметку в полмиллиарда долларов.
Новые два года оцениваются в 239,05 млн долларов. Благодаря структуре контракта вся сумма в 504,75 млн долларов станет гарантированной. С учетом различных бонусов и индивидуальных достижений заработок игрока может увеличиться до 522,25 млн долларов.
Начиная с сезона-2027 средняя зарплата Махоумса составит 64 млн долларов в год, что станет новым рекордом НФЛ. По этому показателю он обойдет квотербека «Даллас Каубойс» Дака Прескотта, чей контракт предусматривает выплаты в размере 60 млн долларов за сезон.
30-летний Махоумс является трехкратным победителем Супербоула. Новое соглашение позволит ему оставаться игроком «Чифс» как минимум до 38-летнего возраста.