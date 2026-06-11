Махоумс подписал первый в истории НФЛ контракт на сумму свыше $500 млн

Новые два года оцениваются в 239,05 млн долларов. Благодаря структуре контракта вся сумма в 504,75 млн долларов станет гарантированной. С учетом различных бонусов и индивидуальных достижений заработок игрока может увеличиться до 522,25 млн долларов.