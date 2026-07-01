Сорсби пропустит сезон и выйдет на драфт НФЛ в 2027 году

НФЛ, Ассоциация игроков НФЛ и квотербек Брендан Сорсби достигли соглашения, согласно которому футболист пропустит сезон-2026 и сможет выставить свою кандидатуру на драфт НФЛ 2027 года. Об этом сообщает NFL Network.
Стороны также договорились прекратить все судебные разбирательства. Сорсби получит право участвовать во всех преддрафтовых мероприятиях, включая Senior Bowl, открытую тренировку и визиты в клубы, однако до завершения драфта-2027 не сможет подписать контракт ни с одной командой НФЛ.
Лига отказалась применять к игроку дисциплинарные санкции за уже известные нарушения, связанные со ставками во время выступлений за университеты Индианы, Цинциннати и Техасского технологического университета. При этом НФЛ сохранила право расследовать возможные новые эпизоды и учитывать прошлые нарушения при рассмотрении будущих дисциплинарных дел.
«Я на 100% принимаю ответственность за свои поступки. Я продолжаю лечение, сосредоточен на восстановлении и подготовке к драфту-2027. Бог не ошибается, и я с оптимизмом смотрю в будущее», — заявил Сорсби.