Сорсби пропустит сезон и выйдет на драфт НФЛ в 2027 году

Лига отказалась применять к игроку дисциплинарные санкции за уже известные нарушения, связанные со ставками во время выступлений за университеты Индианы, Цинциннати и Техасского технологического университета. При этом НФЛ сохранила право расследовать возможные новые эпизоды и учитывать прошлые нарушения при рассмотрении будущих дисциплинарных дел.