Экс-игрок НФЛ Крис Джонсон сообщил о диагнозе БАС

Бывший раннинбек НФЛ Крис Джонсон сообщил, что в 2025 году у него диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Об этом 40-летний экс-футболист рассказал в интервью программе Good Morning America.
«Прежде всего я хочу, чтобы люди знали: я все тот же. БАС изменил возможности моего тела, но не изменил меня как человека. У меня было два варианта: сдаться или бороться. Я выбрал бороться», — сказал Джонсон.
По словам бывшего игрока, первыми симптомами стали ослабление хвата и слабость в руках. Из-за быстрого прогрессирования болезни он теперь использует устройство синтеза речи, управляемое движением глаз.
Владелица «Теннесси Тайтенс» Эми Адамс Странк заявила, что клуб окажет Джонсону всю необходимую поддержку. За десять сезонов в НФЛ он набрал 9651 ярд на выносе, занес 55 тачдаунов, шесть раз подряд преодолевал отметку в 1000 ярдов за сезон, а в 2009 году вошел в клуб раннинбеков, набравших более 2000 ярдов за чемпионат.