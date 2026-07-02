Кейлеб Уильямс заявил, что любит своих критиков

Квотербек «Чикаго Беарс» Кейлеб Уильямс заявил, что негативные комментарии со стороны болельщиков служат для него дополнительной мотивацией. Об этом он рассказал в подкасте Pardon My Take.
«Да, я люблю их. Благодаря им я еще сильнее верю в себя, становлюсь увереннее. Они словно подливают немного бензина в огонь», — сказал Уильямс.
Футболист также отверг мнение, что невысокий процент точных передач отражает качество его игры. По словам Уильямса, часть неточных передач связана с тем, что он чаще других квотербеков выбрасывает мяч, чтобы избежать потери ярдов и сохранить выгодную ситуацию для команды.
Уильямс добавил, что изучал статистику Пейтона Мэннинга, Тома Брэди, Патрика Махоумса и других звезд НФЛ. Он отметил, что в среднем лучшие квотербеки лиги показывали точность передач на уровне 62−65%, и выразил уверенность, что сможет улучшить собственные показатели. В прошлом сезоне Уильямс реализовал 58,1% передач, набрал 3942 пасовых ярда, сделал 27 тачдаунов и семь раз был перехвачен.