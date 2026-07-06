Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кейлеб Уильямс подарил Папе Римскому джерси с автографом

Квотербек «Чикаго Беарс» передал памятную игровую майку Папе Льву XIV через свой благотворительный фонд.

Источник: Соцсети

Квотербек «Чикаго Беарс» Кейлеб Уильямс подарил Папе Римскому Льву XIV игровую майку с автографом. Подарок был передан через благотворительный фонд Caleb Cares, а 4 июля понтифику его вручил посол США при Святом Престоле Брайан Берч. Об этом сообщает ESPN.

На джерси с номером 18 Уильямс оставил надпись «AMDG» — сокращение от латинской фразы Ad majorem Dei gloriam («Во вящую славу Божию»), которая является девизом школы, где учился квотербек.

Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Прево, родился в Чикаго и известен как поклонник местных спортивных команд. Ранее он уже получил персонализированную майку «Беарс» от вице-президента США Джей Ди Вэнса, а также памятные подарки от «Чикаго Уайт Сокс» и «Чикаго Буллс».