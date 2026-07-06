Кейлеб Уильямс подарил Папе Римскому джерси с автографом

Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Прево, родился в Чикаго и известен как поклонник местных спортивных команд. Ранее он уже получил персонализированную майку «Беарс» от вице-президента США Джей Ди Вэнса, а также памятные подарки от «Чикаго Уайт Сокс» и «Чикаго Буллс».