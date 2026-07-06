Кейлеб Уильямс подарил Папе Римскому джерси с автографом

Квотербек «Чикаго Беарс» Кейлеб Уильямс подарил Папе Римскому Льву XIV игровую майку с автографом. Подарок был передан через благотворительный фонд Caleb Cares, а 4 июля понтифику его вручил посол США при Святом Престоле Брайан Берч. Об этом сообщает ESPN.
На джерси с номером 18 Уильямс оставил надпись «AMDG» — сокращение от латинской фразы Ad majorem Dei gloriam («Во вящую славу Божию»), которая является девизом школы, где учился квотербек.
Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Прево, родился в Чикаго и известен как поклонник местных спортивных команд. Ранее он уже получил персонализированную майку «Беарс» от вице-президента США Джей Ди Вэнса, а также памятные подарки от «Чикаго Уайт Сокс» и «Чикаго Буллс».