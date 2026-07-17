Элвин Камара останется в «Нью-Орлеане» после изменения условий контракта

30-летний Камара выступает за «Сейнтс» с 2017 года. За девять сезонов он пять раз участвовал в Пробоуле. В прошлом чемпионате раннинбек провел 11 матчей, набрав 471 ярд на выносе с одним тачдауном, а также сделал 33 приема на 186 ярдов.