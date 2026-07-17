Элвин Камара останется в «Нью-Орлеане» после изменения условий контракта

«Нью-Орлеан Сейнтс» и раннинбек Элвин Камара договорились об изменении условий контракта. В сезоне-2026 футболист гарантированно заработает 6 млн долларов, а с учетом бонусов его доход может увеличиться до 8,5 млн долларов.
Ранее сообщалось, что после реструктуризации контракта и подписания Трэвиса Этьена будущее Камары в клубе оказалось под вопросом. Новое соглашение фактически положило конец слухам о возможном расставании сторон.
30-летний Камара выступает за «Сейнтс» с 2017 года. За девять сезонов он пять раз участвовал в Пробоуле. В прошлом чемпионате раннинбек провел 11 матчей, набрав 471 ярд на выносе с одним тачдауном, а также сделал 33 приема на 186 ярдов.