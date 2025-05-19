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Итальянец Массимо Стано побил мировой рекорд в спортивной ходьбе

Итальянский легкоатлет Массимо Стано побил мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На командном чемпионате Европы в Чехии 33-летний спортсмен показал результат 2 часа 20 минут 43 секунды. Предыдущий официальный рекорд принадлежал японцу Масаторе Кавано (2:21.47) и был установлен в октябре 2024 года.

В марте этого года канадец Эван Данфи показал время 2.21,40, однако его результат еще не ратифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

В 2006 году россиянин Владимир Канайкин показал время 2:21.31, но оно не было верифицировано World Athletics из-за несоблюдения технических условий. В 2008 году Канайкин получил двухлетнюю дисквалификацию за применение эритропоэтина, а спустя семь лет был отстранён от соревнований пожизненно.

Массимо Стано является олимпийским чемпионом Токио-2020 в ходьбе на 20 км и чемпионом мира 2022 года в ходьбе на 35 км.