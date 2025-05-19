Итальянец Массимо Стано побил мировой рекорд в спортивной ходьбе

В 2006 году россиянин Владимир Канайкин показал время 2:21.31, но оно не было верифицировано World Athletics из-за несоблюдения технических условий. В 2008 году Канайкин получил двухлетнюю дисквалификацию за применение эритропоэтина, а спустя семь лет был отстранён от соревнований пожизненно.