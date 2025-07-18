Топ-10 лучших треккинговых кроссовок в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Разработаны с учетом коротких маршрутов и участков, где нужна точная работа стопы. На подошве есть зона с упором под переднюю часть — удобно при лазании по камням или спусках по тропе с уклоном. Подошва резиновая, с повышенным сцеплением, работает как на сухом, так и на влажном покрытии. Конструкция легкая, но при этом с хорошей защитой: край оформлен дополнительной лентой по периметру, чтобы исключить износ при контакте с острыми поверхностями. Мембрана не мешает воздухообмену и рассчитана на активное движение при положительной температуре.