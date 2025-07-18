Топ-10 лучших треккинговых кроссовок в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В рейтинг вошли 10 пар, отобранных за надежность, комфорт и сцепление с разными типами покрытия. Мы ориентировались на отзывы туристов и технические характеристики, чтобы назвать лучшие треккинговые кроссовки в 2025 году. В обзоре представлены подборки для мужчин и женщин с учетом посадки, задач и стиля. Также вы найдете плюсы и минусы каждой модели, рекомендации по выбору и ответы на популярные вопросы в финале статьи.
Обзор лучших треккинговых кроссовок
При выборе треккинговой обуви важно учитывать тип маршрутов, сезон, особенности стопы и уровень защиты. В итоговых таблицах собраны модели, которые справляются с умеренно сложными переходами и подходят для переменчивой погоды. Подборка разделена на мужскую и женскую категории. У каждой пары — свои сильные стороны, на которые стоит обратить внимание.
Мужские треккинговые кроссовки
|Hoka Anacapa 2 Low GORE-TEX
|Амортизация и полная влагозащита для длительных походов по пересеченной местности
|Jack Wolfskin Cyrox Texapore Low M
|Мембрана и легкий вес для троп в дождливую и теплую погоду
|Salomon XA PRO 3D V9 WIDE
|Просторная посадка и устойчивость для горных маршрутов
|Adidas Terrex AX4
|Подошва Continental и мягкая амортизация для теплого сезона и городского темпа
|Kayland Alpha Knit
|Очень легкая конструкция и вентиляция для теплой погоды и умеренной нагрузки
Женские треккинговые кроссовки
|La Sportiva TX4 Woman
|Защита и точность на технических маршрутах с элементами лазания
|Asolo Eldo LTH GV Woman
|Легкая модель с мембраной и устойчивостью для сложных участков в сухую погоду
|Baasploa Woman
|Амортизация и фиксация для маршрутов средней сложности и прохладного климата
|Outventure Crosser Mesh W
|Хорошая вентиляция и легкость для сухих троп и городских прогулок
|Trek Роклэнд Нью
|Базовый вариант для походов в межсезонье по сухим и ровным маршрутам
Рейтинг топ-5 лучших мужских треккинговых кроссовок
В список вошли только низкие кроссовки с мембраной и рельефной подошвой, подходящие для походов умеренной сложности. Мы исключили все модели, близкие по конструкции к походным ботинкам или городским кедам. Мужские версии, как правило, рассчитаны на более тяжелый рюкзак и усиленную амортизацию — это важный фактор при длительных переходах.
1. Hoka Anacapa 2 Low GORE-TEX
Мембрана встроена под верхний слой: она отталкивает воду, но пропускает воздух. Подошва с выраженным рельефом ориентирована на сцепление с рыхлым и каменистым грунтом, а мягкий промежуточный слой снижает нагрузку на стопу при длительной ходьбе. Задник усилен, передняя часть закрыта от контакта с препятствиями.
Опытные туристы в отзывах отмечают стабильную посадку, адекватную защиту от влаги и комфортную амортизацию. Судя по отзывам, модель особенно удобна на средней и узкой стопе, а при широкой форме может потребоваться примерка. Из положительных моментов также называют легкость, вентиляцию и устойчивость в дождливую погоду. В единичных случаях упоминается, что материал носка подвержен износу на острых поверхностях.
Характеристики
|Сезон
|Лето и межсезонье
|Водонепроницаемость
|Есть
|Наличие мембраны
|GORE-TEX Invisible Fit
|Тип подошвы
|Vibram Megagrip с выраженным протектором
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Устойчивое сцепление на сложном рельефе
- Полная защита от влаги при сохранении вентиляции
- Невысокий вес при хорошей амортизации
- Удобная посадка и поддержка на длинных маршрутах
Минусы:
- Могут быть узкими для широкой стопы
- Материал носка уязвим на острых участках
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2. Jack Wolfskin Cyrox Texapore Low M
Низкий вариант для треккинга в теплое и переменчивое время года. Материал верха собран из легких синтетических вставок и текстиля, за счет чего обувь почти не ощущается на ноге. Основной акцент здесь сделан на защиту от влаги — мембрана выдерживает сильный дождь и при этом не перегревает стопу. Подошва разработана совместно с Vibram, рисунок протектора направлен на устойчивость на пересеченной тропе, где много камней, грязи или мелкой щебенки. Отдельное внимание — усиленным зонам спереди и сзади: при активной ходьбе это помогает дольше сохранить форму и избежать износа.
Покупатели чаще выбирают эту модель для коротких походов, прогулок в лесу или загородных маршрутов с влажной почвой. Судя по отзывам, она подходит для средней стопы и не требует долгой разноски. Хвалят равномерную шнуровку, благодаря которой не возникает давления на верхнюю часть ноги. Стелька поглощает удары и не сбивается, а конструкция верха не вызывает натирания при длительной носке. Также отмечают, что пара быстро сохнет и не набирает лишний вес при намокании.
Характеристики
|Сезон
|Демисезонные
|Водонепроницаемость
|Есть
|Наличие мембраны
|Texapore Ecosphere Pro
|Тип подошвы
|Vibram с защитными вставками и рельефом
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Надежная защита от влаги в дождливую погоду
- Усиленные зоны снижают износ при активной ходьбе
- Подошва не скользит на мокром и рыхлом грунте
- Удобная посадка без длительной адаптации
- Модель остается легкой даже при намокании
Минусы:
- Не подойдет для температур ниже нуля
- Форма ориентирована на тропы средней сложности
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3. Salomon XA PRO 3D V9 Wide
Кроссовки с усиленной посадкой и прочной базой для тех, кто ходит по пересеченной местности с частыми перепадами высот. Жесткое стабилизирующее шасси в средней части снижает риск скручивания стопы и повышает управляемость на неровном рельефе. Подошва с агрессивным рисунком протектора работает на сыпучих и твердых покрытиях одинаково надежно. Конструкция подходит для широкой стопы: внутри больше пространства в передней части, что снижает давление при длительном ношении. Мыски усилены и защищают от ударов по камням и корням.
Судя по отзывам, модель востребована у тех, кто много двигается по сложным маршрутам — в том числе по горам и промокшим тропам. Покупатели ценят стабильность при приземлении, хорошую амортизацию и быструю регулировку. Шнуровка настраивается за секунды, излишки можно убрать в карман на язычке. Отмечают высокую износостойкость, хотя у некоторых пользователей со временем стирается задник.
Характеристики
|Сезон
|Демисезонные
|Водонепроницаемость
|Нет
|Наличие мембраны
|Нет
|Тип подошвы
|All Terrain Contagrip с глубоким протектором
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Повышенная устойчивость на пересеченным маршрутам
- Просторная колодка для широкой стопы
- Усиленная защита передней части
- Протектор подходит для разных типов покрытия
- Шнуровка настраивается за одно движение
Минусы:
- Нет влагозащиты
- Не подойдет для узкой стопы
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4. Adidas Terrex AX4
Модель часто выбирают для походов в теплое время года. За счет широкого протектора из резины Continental подошва не скользит на мокром грунте, камнях и рыхлой почве. Вставки на мысе и пятке повышают устойчивость к износу и защищают стопу при контакте с жесткой поверхностью. Внутренний объем стандартный, посадка уверенная — без смещения стопы даже на неровной тропе. За амортизацию отвечает мягкий промежуточный слой, который гасит ударную нагрузку при длительной ходьбе. Подойдут как для умеренного хайкинга, так и для прогулок в городском темпе.
Покупатели отмечают комфорт при температуре около 15 градусов, устойчивость к легкой влаге и надежную фиксацию. Есть мнение, что модель маломерит — лучше брать на полразмера больше. Среди плюсов также называют долговечность: обувь выдерживает интенсивные нагрузки несколько сезонов.
Характеристики
|Сезон
|Лето и демисезон
|Водонепроницаемость
|Нет
|Наличие мембраны
|Нет
|Тип подошвы
|Резиновая Continental с усиленным протектором
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подошва обеспечивает уверенное сцепление на влажном и рыхлом рельефе
- Удобная посадка на широкую и среднюю стопу
- Защитные накладки увеличивают срок службы
- Подходят для длительной ходьбы в сухую погоду
Минусы:
- Не рассчитаны на холодное время года
- Встречаются случаи несоответствия размеров
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5. Kayland Alpha Knit
Один из самых легких и в то же время универсальных вариантов в подборке. Благодаря бесшовному трикотажному верху модель хорошо вентилируется и не утяжеляет ногу. Конструкция низкая, с анатомическим язычком и системой быстрой шнуровки — удобно фиксируется даже на ходу. Подошва из двухслойного ЭВА дополнена вставкой ESS для стабильности и смягчения ударов. Основная особенность — протектор Vibram Multiverse: разработан специально для сложного, смешанного рельефа, обеспечивает цепкость на подъемах и скользких участках.
В отзывах отмечают точную посадку и общий комфорт: обувь не давит, не натирает, нога в ней не перегревается. Хвалят удобную колодку, особенно пользователи с широкой стопой. Есть отдельные замечания к базовой стельке — в некоторых случаях ее советуют заменить на более плотную. Многие берут модель как для города, так и для походов средней сложности.
Характеристики
|Сезон
|Летние
|Водонепроницаемость
|Нет
|Наличие мембраны
|Нет
|Тип подошвы
|Vibram Multiverse для рельефной местности
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкие
- Хорошая вентиляция за счет трикотажного верха
- Удобная быстрая шнуровка
- Цепкая подошва на сложном рельефе
Минусы:
- Нет водозащиты
- Базовая стелька может не подойти для долгих маршрутов
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Рейтинг топ-5 лучших женских треккинговых кроссовок
В подборке модели с низким силуэтом, треккинговым протектором и мембраной. При отборе учитывались амортизация, сцепление на пересеченной местности и стабильность на сложном рельефе. Женские модели часто легче и мягче мужских, но при этом обеспечивают тот же уровень защиты и поддержки.
1. La Sportiva TX4 Woman
Модель подходит для маршрутов с переменным рельефом — от каменистых троп до участков со скальными выходами. Подошва выполнена из плотной резины с цепким рисунком и усиленной передней зоной, что особенно полезно при прохождении маршрутов с элементами лазания. Конструкция невысокая, со стабильной посадкой и регулируемой шнуровкой, которая заходит глубоко в переднюю часть — за счет этого обувь точно фиксируется и не сползает на уклонах. Защитный слой по краю корпуса предохраняет материал от трения и помогает сохранять форму даже при частом контакте с жесткими поверхностями.
По отзывам, этот вариант чаще всего выбирают для технических троп, где нужна точность и устойчивость. Пользователи отмечают, что подошва не скользит даже на гладких камнях, а боковая поддержка помогает при переходах с уклоном. Модель хвалят за защиту в передней части — удобно на маршрутах, где много мелких препятствий.
Характеристики
|Сезон
|Лето и демисезон
|Водонепроницаемость
|Нет
|Наличие мембраны
|Нет
|Тип подошвы
|Vibram Megagrip с зоной для лазания и технологией Impact Brake System
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подошва удерживает сцепление даже на гладких камнях
- Точная посадка за счет глубокой шнуровки
- Усиление по периметру защищает от истирания
- Устойчивость при движении по уклону
- Подходит для технических маршрутов с элементами лазания
Минусы:
- Нет водозащиты
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2. Asolo Eldo LTH GV Woman
Разработаны с учетом коротких маршрутов и участков, где нужна точная работа стопы. На подошве есть зона с упором под переднюю часть — удобно при лазании по камням или спусках по тропе с уклоном. Подошва резиновая, с повышенным сцеплением, работает как на сухом, так и на влажном покрытии. Конструкция легкая, но при этом с хорошей защитой: край оформлен дополнительной лентой по периметру, чтобы исключить износ при контакте с острыми поверхностями. Мембрана не мешает воздухообмену и рассчитана на активное движение при положительной температуре.
Из отзывов видно, что пара подходит для узкой стопы и чувствует себя уверенно на сложных участках — нога не скользит внутри и не нагревается. Отдельно отмечают устойчивость и удобство при подъеме, а также защиту от грязи и камней. Некоторые покупатели пишут, что шнурки тонкие и не всегда внушают доверие, особенно при интенсивной нагрузке. Также встречается мнение, что по полноте модель лучше примерить, так как может быть тесной в передней части.
Характеристики
|Сезон
|Демисезонные
|Водонепроницаемость
|Есть
|Наличие мембраны
|Gore Tex Extended Comfort Footwear
|Тип подошвы
|Asolo Vibram AG с зоной лазания и компаундом Megagrip
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подошва работает на скальном и влажном рельефе
- Устойчивость при подъеме и спуске
- Надежная защита от влаги и грязи
- Низкий вес при хорошем уровне поддержки
- Плотная фиксация без смещения стопы
Минусы:
- Шнурки тонкие и могут быстро изнашиваться
- Может не подойти по полноте широкой стопе
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3. Baasploa Women
Треккинговые кроссовки для походов средней сложности, где важна не только амортизация, но и контроль на спусках. Подошва сделана из двух материалов: внешняя часть цепляется за рельеф, внутренняя смягчает удары при ходьбе по камням или жесткому грунту. Отдельный акцент на фиксации стопы: боковые зоны плотно охватывают ногу, чтобы не было завалов внутрь или наружу, а шнуровка выполнена в виде эластичного ремешка. Подходит для прохладной погоды, в дождь пара тоже показывает себя стабильно.
Пользователи отмечают, что обувь комфортна даже на сложном рельефе — можно спокойно пройти десятки километров, не получив ни мозолей, ни ощущения усталости. Особенно хвалят мягкую посадку, которая подходит и для чувствительной стопы, и для широкой ноги. В то же время многие жалуются на короткие шнурки: для высокой подъемной части ноги их может не хватить, а без ложки надевать неудобно. Несмотря на это, пара остается востребованной для походов, кемпинга или пеших вылазок по каменистой местности.
Характеристики
|Сезон
|Демисезонные
|Водонепроницаемость
|Умеренная
|Наличие мембраны
|Нет
|Тип подошвы
|Нескользящая MD и резина с усиленным протектором
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Уверенное сцепление на каменистом и рыхлом рельефе
- Поддержка стопы при наклонах и спусках
- Мягкая внутренняя часть комфортна даже для чувствительной ноги
- Хорошая амортизация на длительных маршрутах
- Легко адаптируется к широкой или отекающей стопе
Минусы:
- Эластичная шнуровка может мешать быстрому надеванию
- При сильном намокании пропускает влагу
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4. Outventure Crosser Mesh W
Пара рассчитана на сухую погоду и спокойные прогулки: верх из сетки хорошо пропускает воздух, благодаря чему ноги не запариваются даже в жару. Подошва легкая, с заметным рельефом дает уверенность на грунтовых тропах и парковых дорожках. Промежуточный слой из EVA смягчает шаг, так что вариант подойдет для тех, кто много ходит по несколько часов в день.
По отзывам, покупательницы чаще всего хвалят легкость и удобную посадку: модель не сдавливает стопу и не требует долгой адаптации. Отдельно ценят то, что кроссовки позволяют комфортно проходить по несколько километров в день. Тем, у кого нога широкая, лучше сразу брать размер с запасом, чтобы кроссовки не были впритык. Упоминается также, что стельку в некоторых случаях заменяют на ортопедическую.
Характеристики
|Сезон
|Летние, демисезонные
|Водонепроницаемость
|Нет
|Наличие мембраны
|Нет
|Тип подошвы
|Резина с рельефом и вставками из ТПР для устойчивости
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Воздухопроницаемый верх подходит для жары
- Очень легкие и не перегружают ногу при длительной ходьбе
- Подошва не скользит даже на гладкой поверхности
- Удобны для узкой стопы и не требуют разноски
- Хороший вариант для городских маршрутов
Минусы:
- Маломерят и требуют примерки
- Стелька простая и может не подойти на каждый день
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5. Trek Роклэнд Нью
Модель создана для маршрутов в сухую и умеренно влажную погоду — тропы, гравий, лесные участки без серьезной грязи или снега. Подошва с хорошим протектором уверенно держит сцепление на сыпучем и плотном рельефе, а ткань верха быстро сохнет после намокания. За счет продуманной конструкции пара подойдет для длительных прогулок и походов, особенно в весенне-летний сезон.
По отзывам видно, что пара комфортна с первого выхода — не давит, не требует привыкания, шнуровка не сбивается. Отдельно отмечают устойчивость на влажной траве и плитке: подошва цепкая, нога не скользит. Встречаются жалобы на лишнюю длину шнурков и запах клея при распаковке, но оба момента не критичны Покупательницы хвалят посадку и прочность — обувь выдерживает частые прогулки и не разваливается за сезон.
Характеристики
|Сезон
|Демисезонные
|Водонепроницаемость
|Нет
|Наличие мембраны
|Нет
|Тип подошвы
|Рельефная подошва из термоэластопласта
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошая устойчивость на влажных поверхностях
- Комфортная посадка без необходимости разнашивать
- Быстро сохнут после дождя и мытья
- Подходят для активного движения и длительной ходьбы
- Универсальный дизайн
Минусы:
- Встречаются длинные шнурки, неудобные для повседневного ношения
- Не рассчитаны на холодное время года
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Как выбрать хорошие треккинговые кроссовки
Чтобы поход прошел комфортно, а обувь не подвела в середине маршрута, треккинговые кроссовки стоит выбирать по функциональности. Здесь важны защита, сцепление, удобство при длительной ходьбе и соответствие погоде. Расскажем про основные моменты, которые стоит учесть перед покупкой.
1. Учитывайте рельеф маршрута и условия погоды
Обувь нужно подбирать в зависимости от условий маршрута.
|Тип прогулки
|Особенность кроссовок
|По сухой лесной тропе или гравийной дорожке
|Модели с сеткой и без мембраны
|Маршруты с уклонами, скалами, участками грязи и мокрой травы
|Модели с влагозащитой и усиленной подошвойю Чем сложнее маршрут, тем прочнее должны быть верх, защитные накладки на носке и пятке, устойчивая фиксация стопы
|Сыпучий, влажный и каменистый рельеф
|Модели с глубокими протекторами и правильным направлением рисунка
|Маршруты с меняющимся рельефом
|Универсальные модели
Лучше брать обувь, рассчитанную на конкретные условия: это увеличит и комфорт, и срок службы пары.
2. Обратите внимание на тип подошвы
Для треккинга важна не просто подошва с рельефом, а многослойная конструкция. Нижняя часть отвечает за сцепление, промежуточный слой — за амортизацию, особенно если под ногами камни или асфальт. Материалы вроде EVA или PU смягчают шаг, что особенно важно на длинных дистанциях.
Также стоит учитывать жесткость подошвы. Если она совсем мягкая, то быстро стирается и хуже держит форму. Слишком жесткая — утомляет, особенно при быстрой ходьбе. Для маршрутов средней сложности подойдут модели с умеренной гибкостью и хорошей стабилизацией в пятке. Так легче сохранять равновесие на уклонах и при ходьбе с рюкзаком.
3. Проверьте посадку и удобство внутри
Обувь должна сидеть плотно, но не сдавливать. Между носком и передней частью должен оставаться зазор около сантиметра. Это особенно важно, если ноги склонны к отекам или планируются длинные переходы. Шнуровка должна плотно фиксировать стопу и не сползать при ходьбе.
Если стопа широкая, стоит искать модели с маркировкой WIDE или примерять обувь с запасом. Узкая колодка может натирать, особенно в районе мизинца. Для нестандартной формы стопы иногда приходится заменять стельку — в этом случае проверьте, чтобы внутренняя часть легко доставалась и имела нужную глубину.
4. Определитесь с уровнем влагозащиты
Мембрана защищает от дождя и луж, но снижает вентиляцию:
- Для сухой и жаркой погоды лучше обойтись без нее: вентилируемый верх из сетки даст больше комфорта. В походе в +25 °C в мембранной обуви будет жарко уже через час.
- Если маршрут предполагает дождь, мокрую траву или перепады температуры, важно наличие влагозащиты. В этом случае лучше выбирать модели с мембраной GORE-TEX или Texapore и защитной окантовкой по периметру.
Обувь должна сохранять сухость как минимум 2—3 часа под дождем или при переходах через влажные участки.
5. Оцените вес, гибкость и устойчивость на неровностях
Чем легче обувь — тем меньше усталость, особенно на длинной дистанции. Но слишком легкая модель часто не дает нужной поддержки и хуже защищает. Для средней категории маршрутов оптимальный вес пары — около 800—900 граммов. Этого достаточно, чтобы сохранить устойчивость и не перегружать ноги.
Гибкость подошвы проверяется легко: кроссовок должен сгибаться примерно на треть длины в передней части. При этом задняя часть должна оставаться стабильной. Такая конструкция помогает адаптироваться к рельефу, не теряя контроля при спусках и подъемах. Особенно важно, чтобы на пятке была отдельная зона с агрессивным рисунком протектора — именно ей чаще всего приходится тормозить движение при спуске по скользкой или рыхлой поверхности.
Вопросы и ответы
Если вы только начинаете разбираться в треккинговой обуви или выбираете свою первую пару, наши ответы помогут сориентироваться.
Чем треккинговые кроссовки отличаются от обычных?
У треккинговой обуви более жесткая и цепкая подошва, усиленный верх и плотная посадка. Она создается для сложного рельефа, где важна устойчивость и защита. Обычные кроссовки не выдерживают такой нагрузки — у них меньше амортизация, слабее фиксация и нет нужной поддержки при длительной ходьбе.
Можно ли бегать в треккинговых кроссовках?
Для пробежки по асфальту или стадиону — нет, они тяжелые и жесткие. Но на трейле, где грунт неровный и скользкий, бегать в них можно. Правда, лучше использовать специализированные трейловые модели: они легче, гибче и дают больше контроля в движении.