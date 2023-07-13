«Ламборгини» представила автомобиль, на котором будет выступать Даниил Квят

Источник: соцсети

«Окунитесь в будущее скорости с нашим гибридным чудом — Lamborghini SC63. Шедевр, посвященный выносливости, инновациям и неукротимому духу. Приготовьтесь, ведь мы выходим за грань гонок.



SC63 будет соревноваться как в классе Hypercar чемпионата мира по гонкам на выносливость, так и в классе GTP IMSA WeatherTech SportsCar Championship», — говорится в сообщении «Ламборгини» в одной из соцсетей.

В апреле стало известно, что Квят подписал контракт с «Ламборгини», он будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость и серии IMSA в следующем сезоне.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, он стал седьмым в личном зачете.