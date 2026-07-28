Более 10 человек ловили белку во время бейсбольного матча

Во время паузы тренер третьей базы «Ориолс» Бак Бриттон попытался приманить белку семечком. Затем правый филдер Леоди Таверас попробовал поймать ее бейсбольной перчаткой, но сделать это не удалось. В итоге сотрудники стадиона накрыли животное полотенцем и вынесли за пределы поля.