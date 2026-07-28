Более 10 человек ловили белку во время бейсбольного матча

Матч регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола (MLB) между «Детройт Тайгерс» и «Балтимор Ориолс» был ненадолго остановлен из-за белки, выбежавшей на поле, сообщает Daily Mail.
Черная белка появилась на газоне в седьмом иннинге. Поймать животное пытались более десяти сотрудников стадиона, поэтому игру пришлось временно прервать.
Во время паузы тренер третьей базы «Ориолс» Бак Бриттон попытался приманить белку семечком. Затем правый филдер Леоди Таверас попробовал поймать ее бейсбольной перчаткой, но сделать это не удалось. В итоге сотрудники стадиона накрыли животное полотенцем и вынесли за пределы поля.
Встреча завершилась победой «Балтимор Ориолс» со счетом 8:5.