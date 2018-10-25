Дюрэнт попросил замену, чтобы не играть против слабого соперника
Суперзвезда НБА Кевин Дюрэнт досрочно завершил матч против «Вашингтона».
Суперзвезда НБА Кевин Дюрэнт досрочно завершил матч против «Вашингтона».
В начале 4-й четверти при счете 122:90 Дюрэнт попросил тренера заменить его.
«Я больше не хочу играть против них, они слабые», — сказал Дюрэнт.
Дюрэнт набрал 30 очков в этом матче, «Голден Стэйт» одержал легкую победу. Стефен Карри, отгрузивший «Вашингтону» 51 очко, вообще не выходил в 4-й четверти.
Илья Андреев