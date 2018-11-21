Игрок НБА, который не умеет бросать штрафные
Между прочим, первый номер драфта.
Между прочим, первый номер драфта.
У разыгрывающего защитника «Филадельфии» Маркелла Фульца проблемы с исполнением штрафных бросков. В этом сезоне у первого номера драфта-2017 средняя статистика с линии — 56,8%.
Чтобы улучшить процент попадания, Фульц начал пробовать новые техники и стал героем вирусных видео.
В матче с Майами" 13 ноября 20-летний баскетболист при броске с линии сначала делал ложный замах, а потом выпускал мяч из рук. На вопрос о необычной технике Фульц после игры сказал, что мяч у него просто выскользнул из рук. Хотя таким образом он исполнил два броска.
В матче с «Ютой» 17 ноября Фульц перед броском со штрафной линии перекатывал мяч из руки в руку. Такого в НБА еще не видели.
Сейчас игрок не находится в расположении «Филадельфии». Агент Фульца сообщил, что баскетболист должен проконсультироваться со специалистом по травме плеча, а раньше понедельника записаться на прием нет возможности.
Илья Андреев