Игрок НБА, который не умеет бросать штрафные

У разыгрывающего защитника «Филадельфии» Маркелла Фульца проблемы с исполнением штрафных бросков. В этом сезоне у первого номера драфта-2017 средняя статистика с линии — 56,8%.



Чтобы улучшить процент попадания, Фульц начал пробовать новые техники и стал героем вирусных видео.



В матче с Майами" 13 ноября 20-летний баскетболист при броске с линии сначала делал ложный замах, а потом выпускал мяч из рук. На вопрос о необычной технике Фульц после игры сказал, что мяч у него просто выскользнул из рук. Хотя таким образом он исполнил два броска.



В матче с «Ютой» 17 ноября Фульц перед броском со штрафной линии перекатывал мяч из руки в руку. Такого в НБА еще не видели.