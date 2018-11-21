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13:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НБА, который не умеет бросать штрафные

Между прочим, первый номер драфта.

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Источник: РИА "Новости"

У разыгрывающего защитника «Филадельфии» Маркелла Фульца проблемы с исполнением штрафных бросков. В этом сезоне у первого номера драфта-2017 средняя статистика с линии — 56,8%.

Чтобы улучшить процент попадания, Фульц начал пробовать новые техники и стал героем вирусных видео.

В матче с Майами" 13 ноября 20-летний баскетболист при броске с линии сначала делал ложный замах, а потом выпускал мяч из рук. На вопрос о необычной технике Фульц после игры сказал, что мяч у него просто выскользнул из рук. Хотя таким образом он исполнил два броска.

В матче с «Ютой» 17 ноября Фульц перед броском со штрафной линии перекатывал мяч из руки в руку. Такого в НБА еще не видели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас игрок не находится в расположении «Филадельфии». Агент Фульца сообщил, что баскетболист должен проконсультироваться со специалистом по травме плеча, а раньше понедельника записаться на прием нет возможности.

Илья Андреев

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