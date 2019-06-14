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14 июня, источник: Sportmail.ru

Ленард поделился призом MVP финала с Лаури

Кавай — щедрая душа.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник «Торонто» Кавай Ленард был признан самым ценным игроком финала НБА. Перед совместным интервью с Кайлом Лаури Ленард передал ему трофей.

«Держи, дружище, ты заслужил его. Сегодня ты был самым ценным игроком, ты столько забил в начале матча. Я могу им поделиться, мне он не нужен. Главное, что я выиграл главный трофей», — сказал Ленард.

«Да, это самое главное», — согласился с ним Лаури.

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Кавай также рассказал, как наладил отношения с Лаури прошлым летом, когда Ленарда обменяли в «Торонто» на друга Лаури — Демара Дерозана.

«Я написал ему сообщение в тот же день или на следующий. Давай сделаем что-то особенное. Знаю, что твой лучший друг ушел, знаю, что ты зол, но давай обернем это на пользу. И вот где мы оказались сегодня», — сообщил Кавай.

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Ленард этим летом станет неограниченно свободным агентом. После 6-го матча финала он намекнул, что не останется в «Торонто».

Илья Андреев

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