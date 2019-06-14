Ленард поделился призом MVP финала с Лаури
Кавай — щедрая душа.
Кавай — щедрая душа.
Защитник «Торонто» Кавай Ленард был признан самым ценным игроком финала НБА. Перед совместным интервью с Кайлом Лаури Ленард передал ему трофей.
«Держи, дружище, ты заслужил его. Сегодня ты был самым ценным игроком, ты столько забил в начале матча. Я могу им поделиться, мне он не нужен. Главное, что я выиграл главный трофей», — сказал Ленард.
«Да, это самое главное», — согласился с ним Лаури.
Кавай также рассказал, как наладил отношения с Лаури прошлым летом, когда Ленарда обменяли в «Торонто» на друга Лаури — Демара Дерозана.
«Я написал ему сообщение в тот же день или на следующий. Давай сделаем
Ленард этим летом станет неограниченно свободным агентом. После 6-го матча финала он намекнул, что не останется в «Торонто».
Илья Андреев