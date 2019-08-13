Харден подарил семье рыбаков на Багамах 10 тысяч долларов (видео)

Звезда НБА Джеймс Харден проводит это межсезонье на Багамах. В выходные баскетболист «Хьюстона» ездил с друзьями на квадроциклах по острову и заметил семью, ловившую рыбу себе на пропитание.



Харден пообщался с матерью детей и подарил ей 10 тысяч долларов. Бывший игрок НБА Трой Пэйн заснял этот момент и выложил в интернет.



«Нам действительно тяжело живется. Спасибо тебе, Джеймс Харден», — поблагодарила баскетболиста мама мальчиков.