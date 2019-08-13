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10:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Харден подарил семье рыбаков на Багамах 10 тысяч долларов (видео)

У Джеймса доброе сердце.

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Источник: AP 2019

Звезда НБА Джеймс Харден проводит это межсезонье на Багамах. В выходные баскетболист «Хьюстона» ездил с друзьями на квадроциклах по острову и заметил семью, ловившую рыбу себе на пропитание.

Харден пообщался с матерью детей и подарил ей 10 тысяч долларов. Бывший игрок НБА Трой Пэйн заснял этот момент и выложил в интернет.

«Нам действительно тяжело живется. Спасибо тебе, Джеймс Харден», — поблагодарила баскетболиста мама мальчиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Харден часто занимается благотворительностью. Его проект 3 The Harden Way помогает детям из бедных семей.

Илья Андреев

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