Баскетболист НБА поразил болельщиков, забив трехочковый (видео)

Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс забросил первый в карьере трехочковый за команду НБА. Австралиец отличился в предсезонном матче с китайской командой «Гуанчжоу». Точный бросок Симмонса так удивил зрителей на домашней арене «Филадельфии», что они устроили 23-летнему игроку овацию.



Интересно, что комментаторы матча на NBC Sports Philly посчитали, что это первый 3-очковый бросок Симмонса в НБА, хотя это был предсезонный матч против клуба из Китая.