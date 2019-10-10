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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист НБА поразил болельщиков, забив трехочковый (видео)

Удивительная история.

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Источник: AP 2019

Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс забросил первый в карьере трехочковый за команду НБА. Австралиец отличился в предсезонном матче с китайской командой «Гуанчжоу». Точный бросок Симмонса так удивил зрителей на домашней арене «Филадельфии», что они устроили 23-летнему игроку овацию.

Интересно, что комментаторы матча на NBC Sports Philly посчитали, что это первый 3-очковый бросок Симмонса в НБА, хотя это был предсезонный матч против клуба из Китая.

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В соцсетях пользователи также бурно отреагировали на попадание австралийского баскетболиста: «Доверяйте Процессу», «Величайший игрок всех времен», «Расскажу своим внукам об этом».

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«Филадельфия» разгромила «Гуанчжоу» — 144:86.

Илья Андреев

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