Игрок НБА заплатит 100 тысяч евро за информацию о грабителях
Хочет вернуть украденное.
Хочет вернуть украденное.
Баскетболист «Оклахомы» Деннис Шредер пообещал заплатить от 50 до 100 тысяч евро за наводку о людях, ограбивших его дом в пригороде Брауншвейга две недели назад.
Воры унесли тогда денег и драгоценностей на 500 тысяч евро. Сообщается, что в числе украденных вещей было обручальное кольцо жены Шредера.
26-летний Шредер провел в НБА 6 сезонов. Сейчас у игрока действует 4-летний контракт на 70 миллионов долларов.
Илья Андреев