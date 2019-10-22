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21 октября, источник: Sportmail.ru

Игрок НБА заплатит 100 тысяч евро за информацию о грабителях

Хочет вернуть украденное.

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Источник: AP 2019

Баскетболист «Оклахомы» Деннис Шредер пообещал заплатить от 50 до 100 тысяч евро за наводку о людях, ограбивших его дом в пригороде Брауншвейга две недели назад.

Воры унесли тогда денег и драгоценностей на 500 тысяч евро. Сообщается, что в числе украденных вещей было обручальное кольцо жены Шредера.

Во время загрузки произошла ошибка.

26-летний Шредер провел в НБА 6 сезонов. Сейчас у игрока действует 4-летний контракт на 70 миллионов долларов.

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