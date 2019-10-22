Игрок НБА заплатит 100 тысяч евро за информацию о грабителях

Баскетболист «Оклахомы» Деннис Шредер пообещал заплатить от 50 до 100 тысяч евро за наводку о людях, ограбивших его дом в пригороде Брауншвейга две недели назад.



Воры унесли тогда денег и драгоценностей на 500 тысяч евро. Сообщается, что в числе украденных вещей было обручальное кольцо жены Шредера.