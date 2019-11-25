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18:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«Чикаго» спас матч, проигрывая 5 очков за 15 секунд до сирены (видео)

Удивительная концовка.

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Источник: AP 2019

В НБА «Чикаго» провел драматичный матч с «Шарлотт». За 14,7 секунды «Буллс» уступали 5 очков, но успели не только забросить трехочковый в быстрой атаке, но и перехватить после этого мяч и забить еще один трехочковый. Так «Чикаго» вырвал победу — 116:115.

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Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин набрал в этом матче рекордные для себя 49 очков. Решающий бросок в игре также нанес он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Буллс» эта победа стала шестой в сезоне, в Восточной конференции они идут на 11-м месте.

Илья Андреев

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