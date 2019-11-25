«Чикаго» спас матч, проигрывая 5 очков за 15 секунд до сирены (видео)

В НБА «Чикаго» провел драматичный матч с «Шарлотт». За 14,7 секунды «Буллс» уступали 5 очков, но успели не только забросить трехочковый в быстрой атаке, но и перехватить после этого мяч и забить еще один трехочковый. Так «Чикаго» вырвал победу — 116:115.