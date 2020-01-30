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17:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки НБА подрались в конце матча (видео)

Повезло, что быстро прибежали охранники.

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Источник: AP 2020

Матч между «Нью-Йорком» и «Мемфисом» завершился скандалом. При счете 124:106 в пользу гостей игрок «Гризлис» Джа Краудер совершил перехват и бросил трехочковый.

Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Никс» Элфрид Пэйтон посчитал это оскорблением и толкнул соперника в грудь. Принять участие в начавшейся драке поспешили полевые игроки и запасные, массовой потасовке помешали охранники арены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пэйтон посчитал, что Краудер нарушил неписаное правило баскетбола: при такой разнице в счете нельзя было перехватывать мяч и бросать трехочковый. Теперь игрока «Никс» ждет штраф и дисквалификация.

Илья Андреев

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