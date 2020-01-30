Игроки НБА подрались в конце матча (видео)

Источник: AP 2020

Матч между «Нью-Йорком» и «Мемфисом» завершился скандалом. При счете 124:106 в пользу гостей игрок «Гризлис» Джа Краудер совершил перехват и бросил трехочковый.

Защитник «Никс» Элфрид Пэйтон посчитал это оскорблением и толкнул соперника в грудь. Принять участие в начавшейся драке поспешили полевые игроки и запасные, массовой потасовке помешали охранники арены.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UMYXM6tJikE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.