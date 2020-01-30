Игроки НБА подрались в конце матча (видео)
Повезло, что быстро прибежали охранники.
Повезло, что быстро прибежали охранники.
Матч между «Нью-Йорком» и «Мемфисом» завершился скандалом. При счете 124:106 в пользу гостей игрок «Гризлис» Джа Краудер совершил перехват и бросил трехочковый.
Защитник «Никс» Элфрид Пэйтон посчитал это оскорблением и толкнул соперника в грудь. Принять участие в начавшейся драке поспешили полевые игроки и запасные, массовой потасовке помешали охранники арены.
Пэйтон посчитал, что Краудер нарушил неписаное правило баскетбола: при такой разнице в счете нельзя было перехватывать мяч и бросать трехочковый. Теперь игрока «Никс» ждет штраф и дисквалификация.
Илья Андреев