Чемпион НБА выиграет в 9-й раз подряд: прогноз на матч «Кливленд» — «Торонто»

«Кливленд» — худшая домашняя команда на Востоке: лишь 6 побед в 24 встречах. Клубу остается лишь доигрывать сезон и надеяться на удачу при драфт-лотерее. «Кавалирс» проиграли 8 матчей из последних 9, победить удалось лишь идущий ко дну «Детройт».



У «Торонто» же продолжается 8-матчевая победная серия, это лучший отрезок команды в сезоне. Канадский клуб, встречаясь с соперниками, уступающими в классе, просто берет свое, хотя не всегда с соответствующей разницей в счете.



Сегодня все же сыграем на победу с форой: слишком часто в последнее время «Кливленд» проигрывает в 10 очков и больше. В 4 последних поражениях «Кавалирс» разница в счете была минимум 12 очков. Элитная защита «Рэпторс» должна сыграть на своем уровне, тогда с заходом ставки «Торонто» победит с форой -9" не будет проблем. В БК 1X Ставка коэффициент на это 1,74.



Еще один хороший вариант — «индивидуальный тотал “Торонто” 115 очков и больше за 1,82». В среднем на выезде «Рэпторс» набирают 112,4 очка, а уж против одной из худших защит НБА должны набросать гораздо больше.



Андрей Санталов