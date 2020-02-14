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17:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист попал трехочковый, бросив одной рукой с центра поля (видео)

Оригинально.

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Центровой «Оклахома-Сити» Стивен Адамс отличился в матче с «Нью-Орлеаном». В конце второй четверти баскетболист ростом 211 см попал в кольцо, бросив с центра площадки одной рукой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Адамса этот трехочковый стал первым в карьере. Игрок отпраздновал такое достижение танцем шимми.

По словам Адамса, за день до игры баскетболисты «Оклахомы» устроили конкурс по броскам с центра площадки на тренировке. Стивен победил в нем, бросая как раз одной рукой.

«Оклахома» выиграла у «Нью-Орлеана» 123:118 и поднялась на 6-е место в Западной конференции.

Илья Андреев

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