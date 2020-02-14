Баскетболист попал трехочковый, бросив одной рукой с центра поля (видео)
Оригинально.
Оригинально.
Центровой «Оклахома-Сити» Стивен Адамс отличился в матче с «Нью-Орлеаном». В конце второй четверти баскетболист ростом 211 см попал в кольцо, бросив с центра площадки одной рукой.
Для Адамса этот трехочковый стал первым в карьере. Игрок отпраздновал такое достижение танцем шимми.
По словам Адамса, за день до игры баскетболисты «Оклахомы» устроили конкурс по броскам с центра площадки на тренировке. Стивен победил в нем, бросая как раз одной рукой.
«Оклахома» выиграла у «Нью-Орлеана» 123:118 и поднялась на 6-е место в Западной конференции.
Илья Андреев