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11:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Стеф Карри забросил мяч из туннеля через всю площадку: видео

Разыгрывающий команды НБА «Голден Стэйт» Стеф Карри во время разминки забросил мяч в кольцо из туннеля, откуда выходят игроки, через всю площадку.

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Четырехкратный чемпион НБА Стеф Карри перед матчем с «Лос -Анджелес Клипперс» на разминке забросил мяч из туннеля в кольцо, откуда выходят игроки на паркет, через всю площадку.

«Голден Стэйт» в игре регулярного чемпионата НБА уступили «Клипперс» со счетом 125:130. Карри стал самым результативным баскетболистом встречи, набрав 41 очко.

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