Стеф Карри забросил мяч из туннеля через всю площадку: видео
Разыгрывающий команды НБА «Голден Стэйт» Стеф Карри во время разминки забросил мяч в кольцо из туннеля, откуда выходят игроки, через всю площадку.
Разыгрывающий команды НБА «Голден Стэйт» Стеф Карри во время разминки забросил мяч в кольцо из туннеля, откуда выходят игроки, через всю площадку.
Четырехкратный чемпион НБА Стеф Карри перед матчем с «Лос -Анджелес Клипперс» на разминке забросил мяч из туннеля в кольцо, откуда выходят игроки на паркет, через всю площадку.
«Голден Стэйт» в игре регулярного чемпионата НБА уступили «Клипперс» со счетом 125:130. Карри стал самым результативным баскетболистом встречи, набрав 41 очко.