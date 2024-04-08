СМИ: Леброн Джеймс может подписать контракт с «Лейкерс» на $162 млн

«Джеймс имеет право подписать трехлетний контракт на $162 млн, чтобы остаться в “Лейкерс”, если он не откажется от опции игрока. Три года — это максимальный срок, разрешенный правилом для баскетболистов старше 38 лет.



Если Джеймс станет свободным агентом, то заберет с собой надежды “Лейкерс” на титул. После того как Энтони Дэвис прошлым летом подписал с “Лос-Анджелесом” трехлетний контракт на $177 млн. Ожидается, что Джеймс подпишет свой собственный максимальный контракт с опцией игрока в конце», — написал Шварц.

В августе 2022 года Джеймс договорился с «Лейкерс» о двухлетнем контракте на $97,1 млн, он начал действовать с сезона-2023/24. На второй год этого контракта существует так называемая опция игрока (player option): это значит, что Джеймс сам решит, выступать ли ему за команду в сезоне- 2024/25 при действующих условиях.

В начале марте Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 40 тысяч набранных очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=94e94792fcffd19d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240653" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.