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13:11 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Леброн Джеймс может подписать контракт с «Лейкерс» на $162 млн

Американский журналист и аналитик Грег Шварц в колонке на Bleacher Report опубликовал данные о следующем контракте Леброна Джеймса с «Лейкерс».

Источник: Reuters

«Джеймс имеет право подписать трехлетний контракт на $162 млн, чтобы остаться в “Лейкерс”, если он не откажется от опции игрока. Три года — это максимальный срок, разрешенный правилом для баскетболистов старше 38 лет.

Если Джеймс станет свободным агентом, то заберет с собой надежды “Лейкерс” на титул. После того как Энтони Дэвис прошлым летом подписал с “Лос-Анджелесом” трехлетний контракт на $177 млн. Ожидается, что Джеймс подпишет свой собственный максимальный контракт с опцией игрока в конце», — написал Шварц.

В августе 2022 года Джеймс договорился с «Лейкерс» о двухлетнем контракте на $97,1 млн, он начал действовать с сезона-2023/24. На второй год этого контракта существует так называемая опция игрока (player option): это значит, что Джеймс сам решит, выступать ли ему за команду в сезоне- 2024/25 при действующих условиях.

В начале марте Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 40 тысяч набранных очков.

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Леброн Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году в составе «Кливленд Кавальерс». Также он выступал за «Майами Хит». Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), он по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. В составе сборной США Джеймс дважды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012).

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