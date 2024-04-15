Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА

Лучшей командой Запада стала «Оклахома-Сити Тандер», одержавшая 57 побед при 25 поражениях. Также в плей-офф отобрались действующие чемпионы НБА «Денвер Наггетс» (2-й номер посева), «Миннесота Тимбервулвз» (3), «Лос-Анджелес Клипперс» (4), «Даллас Маверикс» (5) и «Финикс Санз» (6).

На Востоке лучшими стали «Бостон Селтикс», одержавшие 64 победы при 18 поражениях. Вместе с ними в плей-офф отобрались «Нью‑Йорк Никс» (2), «Милуоки Бакс» (3), «Кливленд Кавальерс» (4), «Орландо Мэджик» (5) и «Индиана Пэйсерс» (6).

В плей‑ин от Запада сыграют «Нью-Орлеан Пеликанс» (7), «Лос-Анджелес Лейкерс» (8), «Сакраменто Кингз» (9) и «Голден Стейт Уорриорз» (10), от Востока — «Филадельфия Севенти Сиксерс» (7), «Майами Хит» (8), «Чикаго Буллз» (9) и «Атланта Хокс» (10).

В плей-ин турнире седьмой посев сыграет с восьмым, а девятый — с десятым. Победитель первой пары выйдет в плей-офф под седьмым посевом. Проигравший в первой паре сыграет с победителем второй пары за выход в плей-офф под восьмым посевом. Первые матчи плей-ин состоятся в среду, 17 апреля.

Сетка плей-офф НБА

Западная конференция:

«Оклахома-Сити Тандер» (1) — победитель плей-ин (8);

«Лос-Анджелес Клипперс» (4) — «Даллас Маверикс» (5);

«Миннесота Тимбервулвз» (3) — «Финикс Санз» (6);

«Денвер Наггетс» (2) — победитель плей-ин (7).

Восточная конференция:

«Бостон Селтикс» (1) — победитель плей-ин (8);

«Кливленд Кавальерс» (4) — «Орландо Мэджик» (5);

«Милуоки Бакс» (3) — «Индиана Пэйсерс» (6);

«Нью‑Йорк Никс» (2) — победитель плей-ин (7).