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08:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился регулярный чемпионат, по итогам которого были сформированы все пары плей-офф и плей-ин.

Источник: Reuters

Лучшей командой Запада стала «Оклахома-Сити Тандер», одержавшая 57 побед при 25 поражениях. Также в плей-офф отобрались действующие чемпионы НБА «Денвер Наггетс» (2-й номер посева), «Миннесота Тимбервулвз» (3), «Лос-Анджелес Клипперс» (4), «Даллас Маверикс» (5) и «Финикс Санз» (6).

На Востоке лучшими стали «Бостон Селтикс», одержавшие 64 победы при 18 поражениях. Вместе с ними в плей-офф отобрались «Нью‑Йорк Никс» (2), «Милуоки Бакс» (3), «Кливленд Кавальерс» (4), «Орландо Мэджик» (5) и «Индиана Пэйсерс» (6).

В плей‑ин от Запада сыграют «Нью-Орлеан Пеликанс» (7), «Лос-Анджелес Лейкерс» (8), «Сакраменто Кингз» (9) и «Голден Стейт Уорриорз» (10), от Востока — «Филадельфия Севенти Сиксерс» (7), «Майами Хит» (8), «Чикаго Буллз» (9) и «Атланта Хокс» (10).

В плей-ин турнире седьмой посев сыграет с восьмым, а девятый — с десятым. Победитель первой пары выйдет в плей-офф под седьмым посевом. Проигравший в первой паре сыграет с победителем второй пары за выход в плей-офф под восьмым посевом. Первые матчи плей-ин состоятся в среду, 17 апреля.

Сетка плей-офф НБА

Западная конференция:

  • «Оклахома-Сити Тандер» (1) — победитель плей-ин (8);
  • «Лос-Анджелес Клипперс» (4) — «Даллас Маверикс» (5);
  • «Миннесота Тимбервулвз» (3) — «Финикс Санз» (6);
  • «Денвер Наггетс» (2) — победитель плей-ин (7).

Восточная конференция:

  • «Бостон Селтикс» (1) — победитель плей-ин (8);
  • «Кливленд Кавальерс» (4) — «Орландо Мэджик» (5);
  • «Милуоки Бакс» (3) — «Индиана Пэйсерс» (6);
  • «Нью‑Йорк Никс» (2) — победитель плей-ин (7).

Плей-офф НБА стартует в воскресенье, 21 апреля. Финальная серия, в которой сойдутся победитель Запада и победитель Востока, стартует 7 июня.

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