Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за $482 тыс

Матч проходил 14 июня 1996 года в Сиэтле. Джордан провел на паркете 43 минуты и стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков. Несмотря на его результативную игру, победу в этой встрече одержали «Суперсоникс», ведомые Гэри Пэйтоном и Шоном Кемпом.

После этого матча серия переехала в Чикаго, где «Буллз» одержали победу в шестом матче, завоевав четвертый чемпионский титул и первый — после возвращения Джордана в команду. Эта победа положила начало второму три-питу команды. В двух последующих сезонах «быки» снова дойдут до финала, где оба раза в шести матчах обыграют «Юту Джаз».

Джордан играл в той финальной серии в кроссовках Air Jordan XI в черно-красной расцветке, которая в последствии получила название Playoffs. На ушедшей с молотка паре оставлен личный автограф баскетболиста.

Ранее на аукционах Sotheby’s выставлялись и другие спортивные вещи Майкла Джордана. Рекордной продажей является игровая майка баскетболиста, в которой он вышел на первый матч финальной серии 1998 года. Лот ушел с молотка за 10,1 млн долларов.

В феврале этого года на Sotheby’s был продан набор кроссовок Dynasty, состоящий из шести пар Air Jordan, в которых Джордан играл в каждой из шести финальных серий НБА. Покупатель выложил за этот лот 8 млн долларов.