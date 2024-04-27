Никола Йокич — о серии побед на «Лейкерс»: Становится скучно
Действующий чемпион НБА, сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал серию побед над «Лейкерс».
Действующий чемпион НБА, сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал серию побед над «Лейкерс».
«Сложно играть против одной и той же команды раз за разом. Становится скучно, один и тот же стиль игры. Так что нужно просто довериться тому, что мы делаем, и не принимать успех за должное. Потому что все может поменяться в один момент», — приводит слова Йокича издание The Denver Post.
«Денвер» ведет в серии первого раунда плей-офф Западной конференции против «Лейкерс» со счетом 3 — 0. Также в регулярном чемпионате «Наггетс» обыграли команду из Лос-Анджелеса четыре раза. В предыдущем розыгрыше плей-офф «Денвер» одержал победу над «Лейкерс» в финале конференции со счетом 4 — 0 и в последствии завоевал чемпионский титул.
Четвертый матч серии пройдет 27 апреля в Лос-Анджелесе.
Ранее во втором матче серии разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррей принес победу команде. «Лейкерс» вели в счете на протяжении всей игры, в концовке матча «Денвер» сумел полностью отыграть отставание, а в последней атаке Мюррэй забросил победный бросок под сирену через руки Энтони Дэвиса. Перед этим лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не забил трехочковый, лишив свою команду возможности выйти вперед на последних секундах игры.