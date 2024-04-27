Никола Йокич — о серии побед на «Лейкерс»: Становится скучно

«Сложно играть против одной и той же команды раз за разом. Становится скучно, один и тот же стиль игры. Так что нужно просто довериться тому, что мы делаем, и не принимать успех за должное. Потому что все может поменяться в один момент», — приводит слова Йокича издание The Denver Post.