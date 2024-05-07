Вембаньяма единогласно признан лучшим новичком сезона в НБА

В голосовании приняли участие 99 журналистов и каждый из них поставил Вембаньяму на первое место. Благодаря этом француз набрал максимально возможные 495 очков. Вторым в голосовании стал центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен (295), третье место занял форвард «Шарлотт» Брэндон Миллер (86).

Вембаньяма стал первым единогласным новичком с сезона-2015/16, когда награду получил центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. Также он стал первым французом, который удостоился этой награды.

«Моей целью всегда было приносить своей команде максимальную пользу и становиться лучше по ходу сезона. Для осуществления этого мне нужно быть сильным индивидуально и доминировать на площадке. Получение данной награды — важное событие для меня, это большое достижение. Мне хотелось взять приз, это было действительно важно, так что я рад сейчас, когда все свершилось официально», — сказал Вембаньяма.

В дебютном сезоне в НБА Вембаньяма провел 71 матч, в которых набирал 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи, 3,6 блокшота и 1,2 перехвата в среднем за игру. Он стал самым результативным новичком лиги с 2011 года. Также 20-летний баскетболист по ходу сезона добился нескольких статистических достижений в НБА.