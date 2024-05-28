«Бостон» стал первым финалистом плей-офф НБА

«Селтикс» сыграют в финале НБА в 22-й раз в истории. Свой последний титул они завоевали в 2008 году, после чего дважды проигрывали в финале — в 2010 и 2022 году. По общему числу выходов в финальную серию «Бостон» уступает только «Лейкерс» (32).