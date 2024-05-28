«Бостон» стал первым финалистом плей-офф НБА
«Бостон» на выезде обыграл «Индиану» (105:102) в четвертом матче финала Восточной конференции плей-офф НБА.
«Бостон» на выезде обыграл «Индиану» (105:102) в четвертом матче финала Восточной конференции плей-офф НБА.
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джейлен Браун, набравший 29 очков. Он был признан самым ценным игроком финальной серии Востока.
«Бостон» одержал четвертую победу и всухую закрыл серию c «Индианой» — 4−0. Команда Джо Маззуллы стала первым финалистом в плей-офф НБА. Соперником «Бостона» станет победитель серии «Даллас» — «Миннесота» (3−0).
«Селтикс» сыграют в финале НБА в 22-й раз в истории. Свой последний титул они завоевали в 2008 году, после чего дважды проигрывали в финале — в 2010 и 2022 году. По общему числу выходов в финальную серию «Бостон» уступает только «Лейкерс» (32).
Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла стал самым молодым тренером с 1969 года, который сумел вывести команду в финал НБА. Он сделал этот в возрасте 35 лет 333 дня.
Финальная серия НБА стартует 6 июня.