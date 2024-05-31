«Даллас» вышел в финал НБА, где сыграет с «Бостоном»
«Даллас» на выезде обыграл «Миннесоту» (124:103) в пятом матче финала ЗАпадной конференции плей-офф НБА.
«Даллас» на выезде обыграл «Миннесоту» (124:103) в пятом матче финала ЗАпадной конференции плей-офф НБА.
Самыми результативными игроками матча стали защитники «Далласа» Лука Дончич и Кайри Ирвинг, набравшие по 36 очков. Дончич был признан самым ценным игроком финальной серии Запада и получил трофей имени Оскара Робертсона.
«Даллас» одержал четвертую победу и выиграл серию с «Миннесотой» — 4−1. «Маверикс» сыграют в финале НБА в третий раз в своей истории. Последний раз они были в финале в 2011 году, где в серии с «Майами» (4−2) сумели завоевать свой единственный чемпионский титул.
В финале «Даллас» сыграет с «Бостоном», который стал лучшей командой по итогам регулярного чемпионата. «Бостон» выиграл четыре последних матча против «Далласа» в рамках регулярки.
Финальная серия стартует 7 июня в Бостоне. «Даллас» получит неделю отдыха перед финалом, в то время как хозяева паркета, обыгравшие «Индиану» в четырех матчах, будут отдыхать 10 дней.