«Бостон» обыграл «Даллас» во втором матче финала плей-офф НБА
«Бостон» дома победил «Даллас» (105:98) во втором матче финальной серии плей-офф НБА.
«Бостон» дома победил «Даллас» (105:98) во втором матче финальной серии плей-офф НБА.
Первая половина встречи прошла в обоюдной борьбе — «Даллас» владел инициативой в стартовой четверти, а во второй «Бостон» сумел восстановить равновесие. В середине третьей четверти хозяевам паркета удался рывок 10:0, после которого они завладели комфортным двузначным преимуществом в счете. За три с половиной минуты до конца матча «Бостон» вел с разницей в 14 очков. «Даллас» сумел сократить отставание до пяти очков, но на большее команду Джейсона Кидда в концовке уже не хватило.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 32 очков, 11 подборов и 11 передач. 25-летний словенец оформил первый трипл-дабл в истории «Маверикс» в финале НБА и десятый личный трипл-дабл за карьеру в плей-офф. У «Бостона» наибольший вклад в победу внесли защитник Джру Холидэй (26 очков + 11 подборов) и форвард Джейлен Браун (21 очко + 7 передач).
«Бостон» повел в серии с «Далласом» со счетом 2−0. Третий матч финальной серии пройдет в Далласе в четверг, 13 июня.