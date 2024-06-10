«Бостон» обыграл «Даллас» во втором матче финала плей-офф НБА

Первая половина встречи прошла в обоюдной борьбе — «Даллас» владел инициативой в стартовой четверти, а во второй «Бостон» сумел восстановить равновесие. В середине третьей четверти хозяевам паркета удался рывок 10:0, после которого они завладели комфортным двузначным преимуществом в счете. За три с половиной минуты до конца матча «Бостон» вел с разницей в 14 очков. «Даллас» сумел сократить отставание до пяти очков, но на большее команду Джейсона Кидда в концовке уже не хватило.