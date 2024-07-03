Сын Леброна подписал контракт новичка с «Лейкерс» на четыре года

Как сообщил в соцсетях журналист портала The Athletic Шэмс Чарания, Бронни Джеймс, сын четырехкратного чемпиона Леброна Джеймса, подписал контракт новичка с «Лос-Анджелес Лейкерс».

По данным источника, контракт рассчитан на четыре года. В среднем Бронни Джеймс будет получать 7,9 млн долларов в год. Ранее журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что Леброн Джеймс продлит контракт с «Лейкерс» на два года, за это время он заработает 104 млн долларов. Сделка включает в себя запрет на обмен.

Бронни Джеймс ранее выступал за команду Высшей школы Сьерра-Каньона. В 25 матчах за команду Университета Южной Калифорнии он набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. В июле 2023 года спортсмен перенес остановку сердца во время тренировки, после чего был доставлен в больницу. В ноябре он получил разрешение возобновить карьеру.