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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нового сезона.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс 11-й год подряд стал самым высокооплачиваемым баскетболистом. В новом сезоне 39-летний Джеймс заработает $48,7 млн по контракту с «Лейкерс», еще $80 млн принесут спонсорские соглашения, лицензирования, меморабилии (вещи, принадлежащие известной личности или связанные с определенным событием — прим. ред.) и другие бизнесы.

Заработок в $128,7 млн (до вычета налогов и агентского вознаграждения) стал самым высоким за все 15 лет составления рейтинга. Он на $4,2 млн превосходит сумму, полученную Джеймсом в сезоне-2022/2023.

10 самых высокооплачиваемых баскетболистов заработают в этом сезоне— $787 млн, побив рекорд 2022 года — $751 млн.

Топ-10 высокооплачиваемых игроков НБА сезона-2024/25 по версии Forbes:

  1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — $128,7 млн ($48,7 млн в спорте + $80 млн за пределами спорта);

  2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $105,8 млн ($55,8 млн + $50 млн);

  3. Кевин Дюрант («Финикс Санз») — $99,9 млн ($49,9 млн + $50 млн);

  4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — $93,8 млн ($48,8 млн + $45 млн);

  5. Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс») — $64,8 млн ($48,8 млн + $16 млн);

  6. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс») — $61,4 млн ($51,4 млн + $10 млн);

  7. Джимми Батлер («Майами Хит») — $58,8 млн ($48,8 млн + $10 млн);

  8. Девин Букер («Финикс Санз») — $58,2 млн ($49,2 млн + $9 млн);

  9. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — $58 млн ($43 млн + $15 млн);

  10. Брэдли Бил («Финикс Санз») — $57,7 млн ($50,2 млн + $7,5 млн).

Новый сезон НБА стартует в ночь на 23 октября двумя матчами. В первой встрече действующий чемпион лиги «Бостон» примет «Нью-Йорк». А «Лейкерс» дома сыграет с «Миннесотой».