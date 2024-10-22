Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс 11-й год подряд стал самым высокооплачиваемым баскетболистом. В новом сезоне 39-летний Джеймс заработает $48,7 млн по контракту с «Лейкерс», еще $80 млн принесут спонсорские соглашения, лицензирования, меморабилии (вещи, принадлежащие известной личности или связанные с определенным событием — прим. ред.) и другие бизнесы.