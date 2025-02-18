Леброн Джеймс высказался на тему завершения карьеры

Леброн Джеймс пропустил Матч всех звезд из-за травм, завершив серию из 20 появлений в стартовых пятерках подряд. Форварду помешали проблемы со ступней и голеностопом. Леброн объявил о том, что не выйдет на паркет, за 1,5 часа до матча.