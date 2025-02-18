Леброн Джеймс высказался на тему завершения карьеры

Леброн Джеймс пропустил Матч всех звезд из-за травм, завершив серию из 20 появлений в стартовых пятерках подряд. Форварду помешали проблемы со ступней и голеностопом. Леброн объявил о том, что не выйдет на паркет, за 1,5 часа до матча.
«Остается не так много времени. Поэтому просто принимаешь это. Скоро это закончится», — приводит слова Леброна издание ESPN US.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 48 матчах, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал девять результативных передач.
Леброн Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году в составе «Кливленд Кавальерс». Также он выступал за «Майами Хит». Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), он четыре раза был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. В составе сборной США Джеймс трижды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012, 2024).
2 марта 2024 года Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 40 тысяч очков. Годом ранее он стал лучшим бомбардиром в истории НБА, достигнув отметки в 38390 очков — баскетболист «Лейкерс» побил рекорд бывшего игрока клуба Карима Абдул-Джаббара (38387 очков).