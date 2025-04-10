Дончич расплакался перед матчем против бывшей команды: видео

— Все видели, как я отреагировал на видео. Партнеры поддержали меня. Люблю город и болельщиков. Так много эмоций, их тяжело описать. Не сдержал слезы. Приехал сюда еще пацаном в 18 лет, не знал, чего ожидать. Даллас тепло меня принял и стал вторым домом. Очень много отличных воспоминаний.



Не знаю, как я смог нормально выступить. Когда сидел там, думал: «Как я вообще буду играть?». Но одноклубники меня поддержали, за что я им очень благодарен, — сказал Дончич в интервью после матча.