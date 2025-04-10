Дончич расплакался перед матчем против бывшей команды: видео

Перед началом матча на арене «Далласа» провели церемонию чествования бывшего игрока Луки Дончича, который выступал за команду семь лет до обмена в «Лейкерс» в начале февраля. Баскетболист не смог сдержать слез, когда на экранах показывали видео с отрывками его игры за «Маверикс».
— Все видели, как я отреагировал на видео. Партнеры поддержали меня. Люблю город и болельщиков. Так много эмоций, их тяжело описать. Не сдержал слезы. Приехал сюда еще пацаном в 18 лет, не знал, чего ожидать. Даллас тепло меня принял и стал вторым домом. Очень много отличных воспоминаний.
Не знаю, как я смог нормально выступить. Когда сидел там, думал: «Как я вообще буду играть?». Но одноклубники меня поддержали, за что я им очень благодарен, — сказал Дончич в интервью после матча.
По словам словенца обмен стал для него неожиданностью, а новость об этом стала самой обсуждаемой в американских СМИ.
Лука Дончич набрал 45 очков в матче против бывшей команды. «Лейкерс» обыграли «Даллас» со счетом 112:97.
Также НБА отменила технический фол Дончича, из-за которого он досрочно покинул площадку в предыдущей игре против «Оклахомы» (120:136). Баскетболист реализовал бросок и, возвращаясь на свою половину площадки, что‑то крикнул в адрес зрителя. Арбитр посчитал, что словенец обратился к нему, и наказал Дончича техническим фолом, который стал для защитника вторым.
«Если болельщик заговорит, я отвечу, как всегда. Судья тут ни при чем. Так что я не очень понял, что произошло. Болельщиков почему‑то никогда не выгоняют», — приводит слова Дончича ESPN.
Позднее фанат Джереми Прайс подтвердил, что Дончич ругался именно с ним и это не первый их конфликт.