Топ-5 клубов НБА по зарплатам травмированным игрокам

Но что касается баскетболистов, которые выбыли по ходу сезона в связи с травмой? По правилам лиги, из платежной ведомости нельзя урезать ни цента даже если игрок не принесет никакой пользы по ходу сезона, потому что лежит в лазарете. В НХЛ на такой случай есть список травмированных игроков, а в НБА такого нет.
При этом любая травма серьезно влияет на расстановку сил в команде и даже на историю баскетбола в целом. В качестве примера можно вспомнить случай из футбола. Мануэль Нойер не пользовался спросом в немецкой сборной и был аж третьим вратарем, но все изменил случай, когда прямо перед чемпионатом мира Рене Адлер получил повреждение ребра и не смог принять участие в соревнованиях. Так Нойер закрепился в качестве первого вратаря национальной команды и если опустить то, что Мануэль заслужил это место собственным трудом (ведь его легко могли заменить, вызвав в сборную дополнительного голкипера), то именно травма Адлера повлияла на историю немецкого и мирового футбола.
Однако вернемся в игру с оранжевым мячом и займемся тем, что многие любят больше всего — посчитаем чужие деньги. Сегодня это деньги клубов НБА, которые тратят баснословные суммы на зарплату игрокам, не помогающим команде.
Портал CourtsidwBuzz как раз составил рейтинг клубов со всеми нужными нам циферками.
5 место. «Портленд Брейл Блэйзерс»
Команда бороздит просторы нижней части таблицы западной конференции НБА, находясь на 12-м месте, но прилично платит своим игрокам. В сумме на это уходит около $ 63,7 млн — это 38,23% выплат всем баскетболистам в команде.
Сейчас «Блейзерс» продолжают играть без десяти членов команды. Это рекорд по количеству травмированных игроков на данный момент в одной команде.
Двое пропускают сезон из-за травмы полностью — Брайс Макгауэнс, Роберт Уильямс. Остальные не могут принять участие в матчах минимум до середины апреля и среди них есть лидеры.
4 место. «Торонто Рэпторс»
«Торонто» в шаге от зоны плей-офф в Восточной конференции НБА, но у них серьезный процентный разрыв с «Майами Хит». В прошлом сезоне они стали победителями конференциич.
Два игрока команды с пометкой «в отпуске», в то время как четверо других отсутствуют из-за травмы. Грейди Дик и Ульрих Чомче пропускают сезон из-за проблем с коленом.
На все это «удовольствие» «Рэпторс» тратит $ 66.1 млн — это 42.16% от всех выплат клуба. С учетом не самого большого количества травмированных, выходят серьезные деньги, но дальше — больше.
2 место. «Лос-Анджелес Лейкерс»
«Лейкерс» на уверенном восьмом месте Западной конференции. Последний раз «Лос-Анджелес» становился чемпионом НБА в 2020 году. У клуба большой бюджет (им нужно обеспечить отца и сына Джеймсов), поэтому они могут себе позволить отдать целых 78.92% зарплат игроков на содержание травмированных — $ 148,1 млн.
Что касается количества баскетболистов с травмами — на данный момент их трое. Бронни и Леброн Джеймс выбыли в марте. Отец получил травму паха, а сын заболел. Макси Клебер из-за травмы ноги присоединится к команде не раньше середины апреля.
1 место. «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Команда из Филадельфии на 13-м месте Восточной конференции, хотя прошлый сезон завершала на уверенном пятом.
Где «Сиксерс» и стала однозначно первой — это в сумме расходов на травмированных игроков. Сейчас девять баскетболистов команды упакованы в лазарет и целых пять из них полностью исключены из сезона, другие четверо вернутся не раньше 10-х чисел апреля.
Так или иначе, процентное соотношение выплат для травмированных сумасшедшее — 95.98% от 100% всех зарплат. Это нескромные $ 164.8 млн.
Мы просто надеемся на то, что руководство клуба точно уверенно в своих действиях и направляет деньги в нужное русло.