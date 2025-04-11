Топ-5 клубов НБА по зарплатам травмированным игрокам

При этом любая травма серьезно влияет на расстановку сил в команде и даже на историю баскетбола в целом. В качестве примера можно вспомнить случай из футбола. Мануэль Нойер не пользовался спросом в немецкой сборной и был аж третьим вратарем, но все изменил случай, когда прямо перед чемпионатом мира Рене Адлер получил повреждение ребра и не смог принять участие в соревнованиях. Так Нойер закрепился в качестве первого вратаря национальной команды и если опустить то, что Мануэль заслужил это место собственным трудом (ведь его легко могли заменить, вызвав в сборную дополнительного голкипера), то именно травма Адлера повлияла на историю немецкого и мирового футбола.