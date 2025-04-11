Оштрафованный за жесты с пистолетами Морант показал гранату

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) наложило штраф на разыгрывающего «Мемфиса» Джа Моранта за то, что тот не прислушался к предупреждению, вынесенному ему во время матча 3 апреля. Тогда Морант показал руками стреляющие пистолеты в сторону команды соперников — «Голден Стэйт».
4 апреля ситуация повторилась, поэтому НБА была вынуждена принять более серьезные меры. Сумма штрафа составила $75 тыс. По словам Моранта, он нисколько не удивился штрафу.
«Я не был удивлен. Просто показывал людям то, что было очевидно в течение последних двух лет», — приводит слова разыгрывающего журналист Дамайкл Коул на свое странице в соцсети Х.
Однако это не остановило баскетболиста, во время встречи 11 апреля Джа изобразил брошенную гранату.
Напомним, Морант играет в составе «Мемфиса» с 2019 года. В текущем сезоне за 49 проведенных матчей баскетболист в среднем набирает 23,2 очка.