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Оштрафованный за жесты с пистолетами Морант показал гранату

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» продолжил показывать «неуместные жесты», несмотря на повторяющиеся санкции со стороны НБА.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) наложило штраф на разыгрывающего «Мемфиса» Джа Моранта за то, что тот не прислушался к предупреждению, вынесенному ему во время матча 3 апреля. Тогда Морант показал руками стреляющие пистолеты в сторону команды соперников — «Голден Стэйт».

4 апреля ситуация повторилась, поэтому НБА была вынуждена принять более серьезные меры. Сумма штрафа составила $75 тыс. По словам Моранта, он нисколько не удивился штрафу.

«Я не был удивлен. Просто показывал людям то, что было очевидно в течение последних двух лет», — приводит слова разыгрывающего журналист Дамайкл Коул на свое странице в соцсети Х.

Однако это не остановило баскетболиста, во время встречи 11 апреля Джа изобразил брошенную гранату.

Напомним, Морант играет в составе «Мемфиса» с 2019 года. В текущем сезоне за 49 проведенных матчей баскетболист в среднем набирает 23,2 очка.