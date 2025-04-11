Оштрафованный за жесты с пистолетами Морант показал гранату

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) наложило штраф на разыгрывающего «Мемфиса» Джа Моранта за то, что тот не прислушался к предупреждению, вынесенному ему во время матча 3 апреля. Тогда Морант показал руками стреляющие пистолеты в сторону команды соперников — «Голден Стэйт».