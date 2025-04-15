Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые за семь лет на драфте женской НБА выбрали россиянку

Российская баскетболистка Анастасия Олаири Косу была выбрана во втором раунде драфта женской НБА (WNBA).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Мероприятие прошло минувшей ночью в Нью-Йорке. 19-летняя Косу была выбрана под 15-м общим номером клубом «Миннесота Линкс».

Косу является чемпионкой Европы до 16 лет и самым ценным игроком турнира. В 2020 году она дебютировала в Премьер-лиге за курское «Динамо» в возрасте 15 лет. В 2022 году Косу перешла в УГМК, с которым дважды стала чемпионкой России, а также выиграла Кубок и Суперкубок страны. Выступает на позиции тяжелого форварда.

Косу стала первой россиянкой, выбранной на драфте WNBA за семь лет. В последний раз российские баскетболистки выбирались в 2018 году, когда Марию Клюндикову (Вадееву) под 11-м номером задрафтовал «Лос-Анджелес Спаркс», а Раису Мусину под 21-м номером выбрал «Финикс Меркури».

«Миннесота» является четырехкратным чемпионом женской НБА (2011, 2013, 2015, 2017) и трехкратным финалистом лиги (2012, 2016, 2024). Прошлый сезон команда закончила на втором месте в турнирной таблице с балансом побед и поражений 30−10.

Регулярный чемпионат женской НБА стартует 16 мая.