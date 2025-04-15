Впервые за семь лет на драфте женской НБА выбрали россиянку

Мероприятие прошло минувшей ночью в Нью-Йорке. 19-летняя Косу была выбрана под 15-м общим номером клубом «Миннесота Линкс».
Косу является чемпионкой Европы до 16 лет и самым ценным игроком турнира. В 2020 году она дебютировала в Премьер-лиге за курское «Динамо» в возрасте 15 лет. В 2022 году Косу перешла в УГМК, с которым дважды стала чемпионкой России, а также выиграла Кубок и Суперкубок страны. Выступает на позиции тяжелого форварда.
Косу стала первой россиянкой, выбранной на драфте WNBA за семь лет. В последний раз российские баскетболистки выбирались в 2018 году, когда Марию Клюндикову (Вадееву) под 11-м номером задрафтовал «Лос-Анджелес Спаркс», а Раису Мусину под 21-м номером выбрал «Финикс Меркури».
«Миннесота» является четырехкратным чемпионом женской НБА (2011, 2013, 2015, 2017) и трехкратным финалистом лиги (2012, 2016, 2024). Прошлый сезон команда закончила на втором месте в турнирной таблице с балансом побед и поражений 30−10.
Регулярный чемпионат женской НБА стартует 16 мая.