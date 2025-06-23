«Оклахома» стала первым за пять лет безналоговым чемпионом НБА

Последним клубом, кому покорилось такое достижение, является «Лос-Анджелес Лейкерс». Также за последние 13 лет стать чемпионом НБА без уплаты налога удавалось «Сан-Антонио Сперс» (2014) и дважды «Голден Стэйт Уорриорз» (2015, 2017).
В НБА действует потолок зарплат, который в сезоне-2024/25 составлял 140,6 млн долларов. Он был введен в 1985 году для сохранения конкурентного баланса и предотвращения ситуации, при которой самые богатые клубы могли бы скупать всех звездных игроков. При этом потолок зарплат в НБА, в отличие от других крупных американских лиг, является мягким — это значит, что команды могут превышать установленный лимит, но с определенными ограничениями.
Одним из ключевых ограничений является налог на роскошь. Если клуб превышает налоговую границу, которая в сезоне-2024/25 была установлена на уровне 170,8 млн долларов, он обязан выплачивать в лигу дополнительный сбор. Его размер зависит от суммы превышения — при превышении этой границы на 5 млн налог составляет 1,5 доллара за каждый доллар сверх лимита, а при превышении на 20 млн ставка налога составляет уже 3,25 доллара за каждый доллар. Клубы, превышающие этот лимит несколько сезонов подряд, платят налог по более высоким ставкам. Половина собранных средств перераспределяется между командами, которые не превышали налоговую границу, в виде дополнительного дохода, другая половина остается в распоряжении НБА.
Платежная ведомость «Оклахомы» в сезоне-2024/25 составила чуть менее 165 млн долларов, что является 25-м показателем в НБА. При этом важно отметить, что все клубы лиги в этом сезоне превысили потолок зарплат, а вот налоговый порог преодолели только 11 команд. Самая большая платежная ведомость у «Финикса», которая составляет около 214,4 млн долларов. При этом владелец клуба Мэт Ишбия дополнительно выплачивает еще 152,3 млн долларов в качестве налога на роскошь. Примечательно, что «Финикс» по итогам сезона не сумел выйти в плей-офф.
Напомним, «Оклахома» обыграла «Индиану» (103:91) в решающем седьмом матче финальной серии НБА и впервые в своей истории стала чемпионом НБА.