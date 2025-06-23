«Оклахома» стала первым за пять лет безналоговым чемпионом НБА

Одним из ключевых ограничений является налог на роскошь. Если клуб превышает налоговую границу, которая в сезоне-2024/25 была установлена на уровне 170,8 млн долларов, он обязан выплачивать в лигу дополнительный сбор. Его размер зависит от суммы превышения — при превышении этой границы на 5 млн налог составляет 1,5 доллара за каждый доллар сверх лимита, а при превышении на 20 млн ставка налога составляет уже 3,25 доллара за каждый доллар. Клубы, превышающие этот лимит несколько сезонов подряд, платят налог по более высоким ставкам. Половина собранных средств перераспределяется между командами, которые не превышали налоговую границу, в виде дополнительного дохода, другая половина остается в распоряжении НБА.