«‎С трудом сдерживаю слезы»‎. Демин — о выборе на драфте НБА

«‎Это всегда казалось чем-то недосягаемым, будто я просто физически не могу туда попасть — слишком далеко. Но с каждым шагом я становился всё ближе к своей мечте, и в какой-то момент понял, что это уже не мечта, а цель. И сейчас это очередной шаг в моей карьере. Очень приятно оказаться здесь и реализовать задуманное.



Честно говоря, я с трудом сдерживаю слезы. Это невероятно волнительный момент, особенно когда рядом семья, друзья и вся моя команда, которые поддерживают меня как никто другой. Для меня и для них это особенный момент. Все происходит здесь, теперь это мой дом, моя арена, тут я буду играть. Я очень благодарен клубу “Нетс” за это решение, сейчас я по-настоящему счастлив, не могу быть благодарнее.



Я не чувствую давления. Мне 19, я знаю, зачем я здесь, знаю, что могу дать команде и что она может дать мне. Все — это процесс, и важно доверять ему, верить в него. Я считаю, что подхожу команде отлично, потому что у нас отличные атлеты, завершители, снайперы — ребята, которые умеют забивать. А я могу отдавать им передачи, облегчать им жизнь. Моя задача — делать так, чтобы они выглядели хорошо. Если они хорошо играют, и я выгляжу хорошо. Уверен, болельщикам “Нетс” это понравится.



Сравнения меня с Лукой Дончичем? Конечно, между нами есть сходства, но мы — разные игроки, это точно. Лука — это Лука, а Егор — это Егор. Все дело не во мне, а в нем. Сейчас он для меня пример для подражания, и моя цель — попытаться достичь его уровня», — сказал Демин.