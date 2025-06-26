Кириленко: Для Егора Демина «Бруклин» — оптимальный вариант

«Бруклин Нетс» на драфте НБА выбрал 19-летнего россиянина под восьмым номером — это самый высокая позиция, на которой когда-либо выбирали баскетболистов из России. До Демина наивысший пик среди россиян имел Ярослав Королев, которого в 2005 году под 12-м номером выбрал «Лос-Анджелес Клипперс». Он в итоге не смог закрепиться в НБА.
«Я считаю, что это вообще оптимальный вариант и, наверное, логичный выбор. У “Бруклина” действительно была потребность в такого рода игроке. Собственно говоря, и команде он подходит, и для Егора это хорошо. Молодая команда, и есть все шансы для того, чтобы получить максимальное количество там шансов и внимания к себе. До драфта в какой команде хотел бы его увидеть? На мой взгляд, наверное, три команды, которые лидировали в моём рейтинге. Первое — это “Юта”, но у них был очень высокий номер драфта пятый, и вот они выбрали Эйса Бэйли, наверное, тоже логичный выбор для команды. Но мне хотелось бы, чтобы Егор попал туда, потому что он играл в Юте в NCAA, и, естественно, “Юта” моя команда», — цитирует Кириленко «Чемпионат».
«Только по этой причине в большей степени. Еще “Сан-Антонио”, мне было интересно, чтобы он попал к Вембаньяме, но в связи с приходом ДеАарона Фокса, наверное, меньше шансов получилось бы у него иметь именно в игровом плане. И как раз “Бруклин”, они очень хорошо подходят друг другу. И команда Егору, и Егор команде. Поэтому, наверное, логично, что он был выбран “Бруклином” и действительно, наверное, в правильную команду попал. Учитывая состав “Бруклина”, у него очень симпатичные перспективы даже в первом уже сезоне. Хотя понятно, что он все равно еще молод, сыроват, но это никогда никого не останавливало. А если тренер будет верить в него и даст ему как раз шанс допустить ошибки, упасть и подняться, мне кажется, что адаптация к сезону в НБА может быть очень-очень быстрой», — добавил самый успешный на данный момент российский игрок в НБА.
44-летний Кириленко выступал в НБА за клубы «Юта Джаз» (2001−2011), «Миннесота Тимбервулвз» (2012−2013) и «Бруклин Нетс» (2013−2014). Он участвовал в Матче звезд НБА (2004), три раза включался в сборную всех звезд защиты НБА (2004−2006), сборную новичков (2002), был лидером регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005).