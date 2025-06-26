Кириленко: Для Егора Демина «Бруклин» — оптимальный вариант

«Только по этой причине в большей степени. Еще “Сан-Антонио”, мне было интересно, чтобы он попал к Вембаньяме, но в связи с приходом ДеАарона Фокса, наверное, меньше шансов получилось бы у него иметь именно в игровом плане. И как раз “Бруклин”, они очень хорошо подходят друг другу. И команда Егору, и Егор команде. Поэтому, наверное, логично, что он был выбран “Бруклином” и действительно, наверное, в правильную команду попал. Учитывая состав “Бруклина”, у него очень симпатичные перспективы даже в первом уже сезоне. Хотя понятно, что он все равно еще молод, сыроват, но это никогда никого не останавливало. А если тренер будет верить в него и даст ему как раз шанс допустить ошибки, упасть и подняться, мне кажется, что адаптация к сезону в НБА может быть очень-очень быстрой», — добавил самый успешный на данный момент российский игрок в НБА.