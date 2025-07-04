«Бруклин» объявил о подписании контракта с Егором Деминым

Вместе с Деминым «Бруклин» также заключил соглашение с Беном Сарафом и Дэнни Вольфом. Егор Демин и другие игроки подписали долгосрочные контракты. Их детали не раскрываются. В СМИ писали, что контракт новичка будет рассчитан на четыре года на общую сумму $31,1 млн.
Ранее сообщалось, что Демин сыграет минимум в пяти матчах Летней лиги НБА.
Напомним, россиянин был выбран на драфте НБА «Бруклином» под 8-м номером. Он был задрафтован неожиданно высоко — в финальных экспертных прогнозах Демин ожидался в диапазоне с 11-го по 25-й выбор. Таким образом, Егор стал десятым российским баскетболистом, выбранным на драфте НБА, и первым — задрафтованным в топ-10.
Егор Демин — сын бывшего игрока «Химок» и пермского «Урал-Грейта» Владимира Демина. Он является воспитанником московской школы «Тринта», а в 2021 году стал игроком академии мадридского «Реала».
Заключительный преддрафтовый сезон Демин провел в США, где играл за университет Бригама Янга. Он провел 33 матча, набирая в среднем 10,6 очка, 5,5 передачи, 3,9 подбора и 1,2 перехвата при 41,2% с игры и 27,3% из-за дуги. Он выступает на позиции разыгрывающего защитника и легкого форварда.
Демин стал четвертым россиянином в истории «Бруклина» после Андрея Кириленко (2013−2014), Сергея Карасева (2014−2016) и Тимофея Мозгова (2017−2018).