«Бруклин» объявил о подписании контракта с Егором Деминым

Вместе с Деминым «Бруклин» также заключил соглашение с Беном Сарафом и Дэнни Вольфом. Егор Демин и другие игроки подписали долгосрочные контракты. Их детали не раскрываются. В СМИ писали, что контракт новичка будет рассчитан на четыре года на общую сумму $31,1 млн.